Yanina Latorre, desatada luego de la separación: “Yo estoy fácil, las milf queremos…”

Hace poco más de una semana, Yanina Latorre confirmó su separación de Diego Latorre luego de un matrimonio de 25 años. Si bien aseguró que el distanciamiento se había producido meses atrás, lo dio a conocer en Los Ángeles de la Mañana en una entrevista con Ángel de Brito.

Luego de esto, se empezó a conocer a una Yanina Latorre totalmente libertina, incluso estuvo a los besos con Fede Bal el último viernes, cuando éste se besó al aire con varias panelistas del programa del Trece.

Este lunes, en el mismo programa que conduce Ángel de Brito, la panelista la contó a éste que un famoso actor de El Marginal le habría estado escribiendo por Instagram. Todo empezó cuando el conductor le preguntó al aire si estaba separada, lo que la ex del futbolista afirmó rotundamente.

“¿Y por qué dicen que no estás separada y que es una estrategia? La gente sospecha”, le apuntó de Brito, a lo que Latorre le respondió: “Y qué se yo, les mando un beso grande”. Luego, sus mismas compañeras de LAM le preguntaron dónde dormía Diego: “Duerme en un lado y yo en el otro en la misma casa. Nos vamos juntos de vacaciones chicos, cada uno se separa como puede”, indicó Yanina.

Ni lento ni perezoso, Ángel de Brito le preguntó si estaba por arrancar algo nuevo, a lo que la panelista indicó: “Y, que se yo, no sé, me da fiaca. Me gusta y después… te voy a decir una cosa en el oído…”, y se desconectó el micrófono y al odio le dijo algo al conductor.

Asombrado por esto, de Brito le respondió al aire: “¿Un actor? ¿Un actor “marginal” que te tira los perros? ¿No querrá fama? ¿Te pidió por Instagram? Yo me voy a morir si te ponés de novia con esta persona”. Luego, Yanina le mostró el mensaje que dejó atónito al conductor: “¡No, no lo muestres! ¡No le contestes!”, gritó desesperada.

En ese momento, de Brito se puso a mirar el celular de Yanina: “¿Y qué te puso? Hola, soy tal. Es muy conocido por la foto. Te dejo mi celu. 113 plin plin plin. Yo que vos, Cinthia, estaría deprimida. No te llega nada, a esta que no quiere le llegan y a vos no”, la comentó a Cinthia Fernández, nueva panelista de LAM que reemplazó a Graciela Alfano.

Por último, Yanina Latorre disparó una potente confesión: “Yo estoy fácil. Las milf esperamos sexo nada más”.