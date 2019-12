Cada uno come como quiere: Floppy Tesouro se sentó a la mesa sin ropa

View this post on Instagram

Recuerda que tienes el poder de conseguir aquello que quieres alcanzar ud83dudcab Como siempre les digo hay que cuidarse en cuerpo y alma u2728 Mi pelo y uu00f1as fuertes con lo ultimo, minerales quelatados @quelatok tambien mejora la piel y eleva las defensas! Conseguilo en farmacias y en @nutrisuplear