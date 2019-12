La confesión de Lourdes Sánchez luego de su beso con Fede Bal

El fogoso beso con lengua entre Fede Bal y Lourdes Sánchez en el último baile de ShowMatch fue el tema del día en todos los medios dedicados a espectáculos. En Los Ángeles de la Mañana, la bailarina contó las consecuencias que tuvo el beso con su pareja, Chato Prada, luego de que Ángel de Brito le preguntara: “¿El año que viene no volverías al Bailando o no volverías más a tu casa después del beso?”.

Ante esto, Lourdes respondió entre risas: “Volví a mi casa, dormí en mi casa”. Ángel, rápidamente, le retrucó: “¿Y él estaba? Porque podés volver y él no estar”. Ahí fue cuando la bailarina contestó que cuando llegó a su casa él no estaba, por lo que se asustó: “Yo llegué tarde, me quedé haciendo notas y no estaba. Después cayó más tarde”.

“Se enojó”, dijo una de las panelistas, y luego fue la ex vedette Graciela Alfano la que acotó: “¡Fue lengua!”. Un poco nerviosa por la situación, Lourdes se defendió: “Yo la verdad no me di cuenta de la lengua, ni de nada”.

Por último, los panelistas estallaron y hablaron todos al mismo tiempo. Ángel le apuntó: “¿Cómo no te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que entraba algo?”, a lo que la bailarina volvió a responder negativamente. “¿Le abrís la boca así a cualquiera?”, “Lo hizo con ganas”, y “Fue un beso que calentó”, indicaron las panelistas, casi simultáneamente.