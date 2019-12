Nati Jota está muy estresadita y con estas infartantes fotos frente al espejo termina el año

View this post on Instagram

Chicus! Habemus fin de au00f1o. Ansiedad, estru00e9s, balances de mierda que no siempre dan los resultados esperados. Vamos, huevo u2665ufe0f aqui me pueden ver posando nada que ver a lo que les escribu00edu00a0ud83dude39u00a0pero de paso les cuento que estoyu00a0tomandou00a0@metabolic.ok q me ayuda para la ansiedad entre comidas. OBVIO acompau00f1ar con dieta sana y ejerciciou00a0ud83dude4cud83cudffdud83dude4cud83cudffdud83dude4cud83cudffd