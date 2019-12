El angustiante momento que vivió Nicole Neumann al aire cuando vio las fotos de Poroto Cubero con Mica Viciconte

En la fiesta de fin de año del club Vélez Sársfield hubo una fiesta de disfraces. Por este motivo, Fabián Cubero y su pareja, Mica Viciconte se vistieron de una manera muy particular. El ex jugador se disfrazó de Faraón, mientras que la modelo lo hizo de Cleopatra. Este detalle no iba a pasar por alto en Nosotros a la Mañana, el programa en el cual Nicole Neumann es panelista y que transmite el Trece.

Mientras las imágenes iban mostrándose en la pantalla, la ex esposa de Poroto Cubero se quedó muda, evitando hablar mientras su compañero Ariel Wolman hablaba de la fiesta de disfraces en general, mostrando los más destacados.

Pero la producción del programa no se privó de nada: mostró una foto en la que se comparaba el actual disfraz de faraón con uno que había utilizado el ex futbolista en un festejo de cumpleaños de Nicole. Malos.