La impactante revelación de Nicolás Cabré sobre las escenas íntimas que le toca grabar

Nicolás Cabré es uno de los 'galanes' más reconocidos de la TV argentina y en las últimas horas confesó una situación muy personal, dentro de su actividad laboral, que atrajo la atención de todo el mundo de la farándula.

La pareja de Laurita Fernández reconoció que él utiliza un doble para grabar las escenas de sexo que les toco por el guión.

"Yo las odio directamente, las odio con toda mi alma. No me gustan y a veces, cuando las veo, me incomodan. Me parece al pedo cuando está basado solamente en eso", explicó Cabré, a quien en su trayectoria le tocó sortear numerosas ocasiones íntimas.

Cabré está presentando por estos días 'Tu parte del trato', una nueva entrega que se podrá ver por El Trece, TNT y Flow y que saldrá el aire a partir del próximo miércoles 30 de octubre