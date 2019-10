La horrible confesión de Vicky Xipolitakis: "Vino a la cama y me despertó con..."

Vicky Xipolitakis sacó a la luz un nuevo secreto del calvario que le tocó vivir durante sus dos años de matrimonio con Javier Naselli, su ex marido desde agosto pasado.

En su paso por el programa 'PH Podemos Hablar', que conduce Andy Kusnetxoff los sábados por Telefe, la 'Griega' relató un sorprendente y horrible momento del que fue víctima precisamente un Día de la Madre, cuando ella estaba embarazada de su hijo Salvador Uriel, y qué despertó la sorpresa de todos.

Vicky empezó el relato diciendo: “Le digo: ‘Es el Día de la madre’. Me dijo: ‘Yo no soy tu hijo para saludarte’. Se enojó cuando a las doce todos me empezaron a saludar, tiró toda la mesa, me tiró la pizza que estábamos comiendo y se fue a dormir”.

“Me desperté a la mañana siguiente y él había ido al baño, fue a hacer una necesidad y cuando volvió lo tenía en la mano. ‘Ves que sos una tarada, vos sos esto, me tapaste el baño otra vez’, dijo. Vino a la cama y me despertó con eso en la mano, literal. Después me lo tiró y se fue. Ahí me quedé llorando”, completó la vedette ante la atónita mirada del resto de invitados que no podían creer lo que escuchaban.