¿Qué tiene que tener un hombre para ser novio de Sol Pérez?

Fueron muchos los romances fallidos que Sol Pérez reconoció haber tenido en el último tiempo. Sin embargo, tal como lo reveló ella misma, la panelista estaría cerca de blanquear un nuevo amor. ¿Pero, cuáles son los pasos que tiene que tener un hombre para convertirse en un su "novio oficial"?

Indagada por Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, el ciclo que conduce por La Once Diez, la entrevistada se sinceró: "Para ser mi novio oficial tiene que ser muy compañero y divertirme. Yo soy bastante cómica, me gusta que me diviertan y me gusta divertir. También no me gustaría tener que estar careteándola con cosas que no están buenas, quizá cuando uno empieza a conocer a una persona se disfraza de algo que no es, me gustan las personas así, como son. La clave está en conocer a la gente en un contexto más relajado".

"No me trataron muy bien los amores, no tuve suerte pero también creo que es porque uno elige mal. Estás tan ocupado en otras cosas que tampoco tenés tiempo de conocer a alguien, y te terminás enganchando o enamorando del primero que te invite a comer algo. Ahí decís ‘ah, bueno, listo, esto puede ser’ y por ahí son más tus ganas y cómo idealizás a esa persona", agregó.

Luego, dejó en claro que muchos candidatos se fueron tras la exposición que tuvieron: "Yo salí con gente bastante tonta, por así decirlo. Sobre todo porque cuando empieza a salir todo en los medios, la mayoría se asusta porque tiene un montón de cosas en su vida privada que tal vez no tiene ganas de que se hagan públicas".

"¿Qué se tiene que bancar un hombre de mí? Que yo no tengo tiempo para nada y tampoco tiene que querer cambiarme. A mí me gusta sacarme determinadas fotos o mostrarme de tal manera. No puede ser nada de la 'pose Sol Pérez (de espaldas)'. No da. Tiene que entender mis tiempos y mi privacidad, trabajo en los medios y tengo que decidir yo cuándo blanquear una relación", continuó Sol, que aseguró que tal vez haya noticias sobre su situación sentimental "muy pronto, en días o semanas".

"A esa persona que está cerca le diría que me espere un poquitito más, igual creo que eso lo sabe. Y que me aguante el silencio que nos va a ir muy bien juntos. Espero que espere y no se espante y se vaya", cerró, ¿a poco de dar a conocer la identidad de su nuevo amor?