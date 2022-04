Escalofriante video: una joven cayó en la vía del tren cuando pasaba, ¡salvó su vida!

En las últimas horas se viralizó un video donde se observa a una joven que, luego de desvanecerse, cae a las vías del tren justo cuando pasaba una formación. Prácticamente como si fuera un milagro, la joven salvó su vida, y aunque no recuerda mucho lo que pasó continúa con tratamientos y estudios médicos.

El hecho ocurrió en la Estación Independencia del Ferrocarril Belgrano Sur en la localidad bonaerense de La Matanza. La secuencia fue grabada por varias cámaras de seguridad ubicadas en la estación. En las imágenes se observa cómo la joven pierde el conocimiento y cae a las vías justo cuando se aproxima una formación. Afortunadamente el tren frenó a tiempo.

La Estación donde ocurrió el hecho.

Las personas que esperaban el tren no podían creer lo que acababan de ver. Es que la muchacha cayó por debajo de la formación y todos temieron lo peor. La joven fue rescatada de inmediato por gente que estaba allí, y asistida por trabajadores del Belgrano Sur. Luego, una ambulancia la trasladó al hospital Balestrini de Ciudad Evita.

“Esta chica volvió a nacer, fue un milagro", dijo uno de los testigos. Es que la joven solo quedó un par de horas en observación y fue dada de alta.

(Captura devideo)

Candela, la protagonista del video, contó ante la prensa que fue lo que le sucedió: "Me bajó la presión y me desvanecí". Aseguró tener "un Dios aparte": "No le encuentro lógica ni sentido a lo que pasó, es increíble. Me desperté tirada con mucha gente alrededor, pero por suerte ahora ya estoy bien, con tratamientos y estudios médicos".

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SUSCEPTIBILIDAD DEL LECTOR.