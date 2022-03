Insólito: no puede vacunarse contra el Covid y desde la facultad no la dejan terminar su carrera

Es insólita la situación que está viviendo una joven de La Plata. Se trata de Natalia Cabeza, a quien le quedan dos materias para recibirse de enfermera y que lamentablemente sufrió un ACV tiempo atrás. Pese a ello, siguió adelante, hasta que un impedimento de la Facultad de Ciencias Médicas le bloqueó el camino para lograr su título de enfermería.

Sucede que la alta casa de estudios solicita como requisito indispensable contar con pase sanitario para poder acceder a las clases. Natalia lamentablemente no cuenta con el esquema de vacunación completo por orden médica. Según publica TN, el 2021 sufrió un ACV isquémico transitorio luego de darse la primera dosis de Astrazeneca, por lo que sus médicos le recomendaron no continuar con la inmunización contra el coronavirus, para evitar que su vida ente en riesgo.

La joven comunicó esta situación a las autoridades de la Facultad, quienes le respondieron que la única solución viable es que presente un PCR semanal. “Es una locura lo que me pidieron porque no puedo pagarlo. Yo no soy antivacuna, no pude completar el esquema por recomendación médica”, explicó.

Ante la falta de otra respuesta o la posibilidad de buscar una solución más viable, Cabeza decidió hacer pública su situación. “Las autoridades no están teniendo en cuenta que tuve una grave enfermedad. Este año tenía pensado estudiar medicina, pero desistí porque no me dejan ingresar”, finalizar.