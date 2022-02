Sin pelos en la lengua: cuáles son los signos que no tienen ningún tipo de filtro

Cada persona tiene una forma de ser, de sentir, de vivir. Tal es así que, como lo hace con distintas cualidades, la astrología califica a cinco signos del zodíaco como los que no tienen filtro, es decir, que dicen lo que tienen que decir, siempre de frente, aunque a veces no sea de la mejor manera.

ARIES

Aries es una persona fogosa e intrépida, tiende a actuar antes de pensar bien las cosas. Es una persona súper honesta, no tiene ningún tipo de filtro a la hora de decir las cosas, sobre todo, cuando están enojados. Su impulsividad a veces le hace llegar a unos extremos de los que luego se arrepiente porque suele hacer mucho daño a las personas que más les importa. Aries es puro fuego y es imposible de controlar. Intenta frenar un poco sus impulsos cuando las personas que más quiere están cerca porque no quiere hacerles daño, pero a veces eso no basta.

LEO

Leo no quiere herir los sentimientos de nadie, pero tampoco van a mentir por el simple hecho de maquillar sus palabras. Es una persona que tiene muy claro que la verdad es lo más importante de todo. Él no quiere estar rodeado de mentiras y por eso siempre dice lo que piensa. No quiere que los demás crean que es una persona falsa y por eso siempre es real. No tiene por qué ocultar todo lo que siente y piensa. Leo es esa persona que te va a transmitir verdad con tan solo una mirada, intentará no hacerte daño con sus comentarios, pero es verdad que la mayoría de las veces no tiene ningún tipo de filtro.

VIRGO

Virgo es una persona que está dispuesta a perder el tiempo cubriendo sus pensamientos y comentarios con un poco de azúcar. Virgo siempre va al grano, no tiene ningún tipo de miedo en decir lo que piensa porque sabe que la verdad siempre es el mejor camino. Sus palabras pueden sonar muy duras, pero todo el mundo puede confiar en que no está mintiendo. Virgo es súper honesto, no tiene por qué mentir a nadie y menos a su gente. No le gusta hacérselo pasar mal a nadie, pero si tiene que decir algo lo dice y punto.

SAGITARIO

Sagitario es un signo al que le gusta ser optimista, pero no tiene ningún problema en decir las cosas como son cuando lo ve necesario. Puede que intente convertirlo todo en una broma para no ser tan hiriente, pero no se va a cortar ni un solo pelo en decirte todo lo que piensa. Su naturaleza sociable le hace hablar con toda la naturalidad del mundo. Sagi no tiene filtros y lo sabe, no le importa nada reconocerlo.

CAPRICORNIO

Capricornio ve la honestidad como una prioridad máxima. La verdad es súper importante para él y no hay más que hablar. Si alguien le importa de verdad intenta decir las cosas con el mayor tacto posible porque no quiere hacer daño, pero la realidad es que no tiene ningún tipo de filtro. Capri prefiere ser franco y transparente antes de jugar con los sentimientos de los demás. Ha trabajado mucho para llegar hasta donde está y no quiere que nada ni nadie se la juegue y por eso siempre va con la verdad por delante porque quiere que los demás hagan lo mismo con él.