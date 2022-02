¡Un estafador de sentimientos!: con ustedes, los signos más traicioneros

Sin dudas la traición es una decisión que lastima a muchas personas por parte de quien ejecuta tan doloroso acto. Es que daña tanto a quien traiciona como al traicionado, y sin dudas una mala reputación es muy difícil de quitar. Recuerda que puedes evitar ser víctima de engaños sabiendo qué actitudes toman las personas según su fecha de nacimiento.

Es por eso que te contamos en esta nota cuáles son los signos más traicioneros de todo el zodíaco:

1- GÉMINIS

Ellos se dejan llevar, como el aire. Es frívolo e impulsivo. Al no creer en lo eterno para las personas de este signo es un error muy grave aferrarse a las situaciones o personas. Si algo es complicado, solo prefiere dejar pasar las cosas y que tomen su propio ritmo. Esto hace que no sea conflictivo y muchos se enamoren de ellos, pero así como se enamora, se aleja también. Un día está y al otro ya no existe.

2- SAGITARIO

La impaciencia es una característica básica de este signo, lo que hará que no se quede quieto en un solo lugar y seguirá a quien tenga enfrente por sus impulsos. Ellos traicionan porque al ser tan cambiantes, se aburren con facilidad, odian caer en la rutina y andar como si fueran un robot. Su ecencia es no involucrarse por completo con alguien. Si no es feliz, se irá.

3- CAPRICORNIO

Si los lastimas no tienes escapatoria. No interesa si te amó porque ellos piensan más con el cerebro que con el corazón. Su lado oscuro creeme que no lo querrás descubrir y su impacto es peor que una bomba atómica. Daña a las personas que incluso quizás ni deberían estar involucradas en el problema. Si valorás su confianza, nada de esto sucederá.

4- ESCORPIO

Su naturaleza es ser desconfiado lo que impide que se entregue por completo ya que fue víctima de personas muy falsas en forma personal. La traición es algo con lo que lidia desde muy joven y por eso toma medidas para no salir lastimado. Si caes en sus redes debes saber que tu salud mental y emocional están en peligro. Normalmente no traiciona, pero el día que lo haga es porque ya no llenas ese espacio que antes sí llenabas.

5- ARIES

Te hará vivir momentos muy intensos, y lo odiarás muchas veces por su impulsividad y agresividad. Si dejas las cosas claras desde el principio, creeme que ellos sabrán respetarlo. Sin embargo, no esperes conocer a alguien de este signo que tenga buen humor todo el tiempo, ellos son renegones por naturaleza porque no pueden guardarse nada malo, los daña y necesitan aflorarlo. Aries traicionará si antes lo hiciste tú.