Se cumplen 10 años de la Tragedia de Once: cronología del choque ferroviario que dejó 52 muertos y 789 heridos

El accidente ferroviario conocido como la Tragedia de Once ocurrió en la mañana del miércoles 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, con un saldo de 52 personas fallecidas, entre ellas, una mujer embarazada.

En 2013, se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por lo delitos de "defraudación contra la administración pública" y "descarrilamiento culposo". Y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones.

A las 8.33 ocurrió el siniestro y los primeros tres coches se comprimieron, con decenas de personas en su interior, por lo que 110 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), una dotación de carros de bomberos, efectivos policiales y dos helicópteros, acudieron al lugar.

Se logró rescatar a 702 personas heridas con distintas gravedades, de los cuales 200 fueron trasladados a 13 hospitales de la Ciudad. Uno de ellos fue el conductor del tren Marcos Córdoba, que fue retirado de entre los escombros con múltiples heridas y trasladado en ambulancia.

A las 18, y tras la remoción de gran parte de los escombros, el anuncio oficial fue que habían hallado a 51 víctimas fatales -entre ellos, una mujer embarazada- de las cuales tres eran niños. Fue entonces cuando Paolo Menghini Rey inició la búsqueda de su hijo, Lucas, quien había subido en la formación que colisionó en la estación terminal, cuando varios testigos aseguraban que el chico se había bajado.

El 23 de febrero de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó 48 horas de duelo nacional, al igual que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Además, se suspendieron las celebraciones de Carnaval durante esos días.

El 24 de febrero de 2012, luego de que se revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad en los andenes, los bomberos encontraron el cuerpo de Lucas Menghini Rey, que se encontraba entre el tercer y cuarto vagón. Días después, comenzó la etapa de instrucción que estuvo a cargo del fiscal federal Federico Delgado, bajo el control del juez de instrucción federal Claudio Bonadío.

En febrero de 2013 Bonadío elevó la causa a juicio oral, con 28 procesados, entre ellos el maquinista Marcos Córdoba y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por lo delitos de "defraudación contra la administración pública" y "descarrilamiento culposo".

El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 (TOCF2), integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini. Fueron juzgados dos hechos: por un lado el siniestro de Once, con su secuela de muertes y lesiones, y por otro si hubo administración fraudulenta en la gestión de la empresa ferroviaria y la ministerial.

El juicio se extendió por casi dos años. Uno de los actos más relevantes fue la decisión del tribunal de rechazar las conclusiones de cuatro de los seis peritos (ingenieros Horacio Faggiani, Julio César Pastine, Alejandro Héctor Leonetti y Raúl Díaz) y solicitar que fueran procesados por falso testimonio. Por ello, el perito ingeniero Leonetti fue detenido por el tribunal, aunque dos años después los cuatro resultaron absueltos.

El 29 de diciembre de 2015, el TOC 2 dictó la sentencia cuyos fundamentos se dieron a conocer el 30 de marzo de 2016. De los 28 acusados, 21 personas recibieron condenas y 7 fueron absueltas.

Algunos de los condenados fueron Sergio Cirigliano, expresidente de TBA, a nueve años de prisión; Marcelo Calderón, director de Cometrans; Jorge Álvarez, director de TBA; Jaime y Schiavi (a ocho años); Sergio Tempone, gerente de Operaciones de TBA (siete años); Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA; Jorge De Los Reyes, vicepresidente de TBA; Carlos Pont Verges, director de TBA (seis años), Roque Cirigliano, jefe de Material Rodante de TBA (cinco años), y Marcos Córdoba (tres años y seis meses e inhabilitación especial por seis años).

El 27 de septiembre de 2017 comenzó el segundo juicio por la tragedia de Once, conocido como Once II, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4 (Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñíguez), y en el banquillo de los acusados se sentaron el diputado nacional Julio De Vido, que era ministro de Planificación en febrero de 2012, y Gustavo Simeonoff, quien era responsable de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

El 8 de mayo de 2018, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal (Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques) dictó la sentencia de segunda instancia en el juicio Once I, confirmando en lo sustancial el fallo previo, pero reduciendo las penas de todos los condenados y absolviendo a Daniel Lodola, gerente de la Línea Sarmiento.

El 10 de abril de 2018, la jueza federal María Romilda Servini absolvió a los tres bomberos acusados de cometer irregularidades en la búsqueda del cuerpo de Lucas Menghini Rey.

El 10 de octubre de 2018, el TOCF4 absolvió a De Vido por el estrago ferroviario, aunque lo condenó por administración fraudulenta a cinco años y ocho meses de prisión, además de inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida. También absolvió de todos los cargos a Gustavo Simeonoff. Los argumentos del fallo fueron publicados el 10 de diciembre del 2018.

El 7 de abril de 2020, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó la solicitud de arresto domiciliario para el maquinista Marcos Córdoba, que había sido pedida con el argumento de la pandemia.

El 21 de abril de 2020, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para beneficiar con el arresto domiciliario a Jaime.

El 22 de abril de 2020, la Cámara Federal de Casación rechazó conceder la excarcelación a Schiavi y también negó el arresto domiciliario al maquinista. Además, la Cámara Federal de La Plata denegó la prisión domiciliaria al empresario Sergio Claudio Cirigliano, alojado en el penal de Ezeiza y condenado sin sentencia firme a siete años de prisión por la tragedia ferroviaria.

El 14 de septiembre de 2020, el maquinista Córdoba admitió "haber anulado el dispositivo (de freno) del hombre muerto" -uno de los cuatro sistemas de frenado del Ferrocarril Sarmiento-, pero aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni le impidió aplicar los frenos manuales.

El 24 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas aplicadas al ex secretario de Transporte Schiavi, a los empresarios Sergio y Roque Cirigliano, y al maquinista Córdoba, entre otros.

