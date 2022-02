¡A primera vista!: conocé qué característica física destaca en cada signo

Hay características físicas que en general suelen destacar en cada uno de los signos. En ellas se apoya buena parte de su autoestima.

A continuación te contamos cuáles son las cualidades que resaltan en cada integrante del zodíaco.

Aries

Aries, una de las características más impresionantes de tu cuerpo son tus cejas. Por supuesto, ya sabes que todo lo demás sobre ti es genial, pero tus cejas sobresalen más para todos. Tus cejas ayudan a presentar tu fiereza o tu inocencia.

Tauro

Tauro, tus labios son una de las características más impresionantes de tu cuerpo. Te encanta tocar y que te toquen , por eso una de las partes más sensibles de tu cuerpo es tu mejor. Ser capaz de mantener el título de los mejores labios es increíble, pero siempre puedes lograrlo.

Géminis

Géminis, tu mejor característica es tu complexión. Mantienes tu increíble tez a través de tus travesuras infantiles. Tu comportamiento radiante y tu naturaleza curiosa te mantienen luciendo y sintiéndote joven, y se nota. Tus mejillas permanecerán sonrosadas y claras mientras mantengas esa vitalidad juvenil.

Cáncer

Cáncer, tu estómago es tu mejor característica corporal. En tu estómago reside tu intuición y tu deseo de ser compasivo con los demás, por lo que tiene que estar en plena forma. Las mariposas en tu estómago ayudan a mantener viva tu sensibilidad y capacidad para el amor. Dado que tu signo zodiacal es conocido por su capacidad de amar y cuidar a los demás, quitar eso puede ser devastador.

Leo

Leo, tu cabello es lo que define tu mejor característica corporal. ¿Qué mejor manera de mostrar tu realeza que con un cabello fuerte y vivo? Cada vez que entras en una habitación, llamas la atención y tu cabello ayuda a las personas a girar la cabeza antes de abrazar por completo la maravillosa presencia que acaba de entrar en la habitación.

Virgo

Virgo, tu mejor característica es tu piel. Ya lo sabes porque trabajas duro para mantener tu piel limpia con tu rutina nocturna. ¡Tu arduo trabajo y formas metódicas no solo se muestran en tu trabajo, sino también a través de tu piel clara y suave!

Libra

Libra, tu mejor característica es tu trasero. Tener un bonito trasero ayuda a reflejar lo gentil y amable que realmente eres. Su deseo de armonía entre usted y los demás es importante para usted. Ojalá todos pudieran ser tan encantadores y amigables como tú.

Escorpio

Tu zona erógena es tu mejor característica, Escorpio. Conoces el poder que posees y sabes cómo ejercerlo. Su característica exclusiva se retiene solo para aquellos que realmente lo merecen, que son pocos y distantes entre sí.

Sagitario

Sagitario, tu espalda es tu mejor característica física. Usar vestidos sin espalda o hacer ejercicio con una camiseta sin mangas es la mejor manera de presumir y hacer que la gente se enamore de ti. Su espalda le da la fuerza para viajar en su automóvil durante 8 horas conduciendo a cualquier lugar nuevo al que haya decidido ir.

Capricornio

Capricornio, tu mejor característica son tus piernas. Cada vez que usas un vestido y unos tacones, tus piernas brillan, haciendo que el atuendo se vea 100 veces mejor. Ya sea que vaya a una fiesta o simplemente vaya a trabajar, sus piernas ayudan a fortalecer esa imagen sensata que representa.

Acuario

Tus pies son tu mejor característica, Acuario. Correr hacia la libertad y el progreso es lo que más te gusta hacer, y tus pies no solo son bonitos por naturaleza, sino que también están hechos para ayudarte a caminar libremente por la tierra. Tus pies no lo muestran, pero has caminado millas en tu propia cabeza, pensando en nuevas formas de mejorar el mundo y a ti mismo.

Piscis

Piscis, tus ojos son la mejor característica corporal que tienes. Tus ojos miran a través de las defensas de los demás, por lo que ves más profundo que solo su exterior. Eres el artista que puede ver el arte en el dolor de los demás. Con tus ojos, estás mejor equipado para amar un alma dañada que cualquier otra persona.