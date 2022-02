De San Valentín ni hablar: estos cuatro signos tienen confianza cero en el amor

En la vida hay personas que sin dudas llevan el amor mejor que otras, pero hay quienes no están dispuestos a permitir que nadie juegue con su corazón. Si tu deseas saber cuáles son esos signos del zodíaco tan desconfiados si de amor se trata te contamos acá cuáles son.

GÉMINIS

Ellos no tienen miedo a enamorarse y vivir una relación de pareja, pero se cansa cuando comienza a conocer a alguien porque no sabe si es "la correcta". Es super curioso, divertido y siempre tiene ganas de experimentar, sin restricciones. Está abierto a todo y por ese motivo no excluye el amor de su vida por completo, pero ten cuidado, ellos no se comprometen con facilidad. Al haber sufrido mucho tiene que analizar todo.

VIRGO

Ellos aman tener todo bajo control. Analizan todo lo que pasa a su alrededor. Son seres reflexivos, inteligentes y pacientes, que les encanta hacer a la perfección las cosas y por eso se toma todo el tiempo que necesita para hacer lo que tenga que hacer. Detestan perder el tiempo y si bien creen en el amor dudan de que quien esté a su lado no los defraude. Virgo es una persona muy selectiva, no se entrega a cualquiera.

ESCORPIO

Sin dudas, uno de los más sensuales del zodíaco. Es una persona super pasional que ama jugar con fuego y quemarse ya que le atrae demasiado aquello que está prohibido. Viven momentos de pasión sin necesidad de envolverse en una relación amorosa y eso lo aprovecha al máximo. Le encantaría una relación que le dé todo lo que necesita, pero la vida le ha enseñado que hay muy pocas personas en las que pueda confiar de verdad.

CAPRICORNIO

Super leal, pero suele pensar también en lo negativo. Muchos creen que es el más pesimista de todos los signos, pero su realidad es otra. Ellos tienen los pies en la tierra y prefiere ser realista a hacerse ilusiones y luego llevarse el golpe del siglo. No se opone a entablar una relación, pero tampoco puede evitar anticiparse a todas las cosas que podrían salir mal.