Mirá cuáles son los signos menos complicados del zodíaco

Cáncer

El signo menos complicado del Zodiaco. A ver, dejemos de lado la parte emocional, porque para nadie es un secreto que sus altas y bajas son muy drásticas. Sin embargo, Cáncer, es un signo muy humilde, no necesita de grandes cosas para mantener la sonrisa en su rostro. Le apuesta a cosas más valiosas, amistades leales, un amor duradero, su mascota o la posibilidad de poder formar una familia. Es un signo hogareño, ama la calidez que le puede brindar el otro y su amor no hace distinciones, cuando le nace ser dulce es de una manera muy genuina. Sin duda, su amor sana.

Tauro

Dicen que Tauro es el más materialista del zodiaco, pero eso nunca ha sido un obstáculo en su vida, porque no es de los que le anda pidiendo nada a nadie. Le gustan las cosas costosas, pero es muy práctico para conseguirlas. Le hace feliz saber que es autosuficiente y que en el momento que decida hacer una pausa para viajar puede hacerlo. Es cierto, que tiene ciertas exigencias, pero no se estresa, para él no hay grises. Se plantea dos opciones y una vez que se decide por una empieza a trabajar en ello. Tauro, no tiene nada que aparentar, si está contigo es porque quiere y te dirá su sentir de una manera muy sincera. No quiere más estrés en su vida, si quieres ser parte de su corazón vas a tener que disfrutar de una tarde acurrucados en el sillón mientras ven una buena serie. Con eso es feliz.

Libra

Es claro que a Libra se le nota la sencillez en el alma, es un signo que aunque tiene un lado superficial, porque es muy sofisticado y su ambición le impide quedarse de brazos cruzados, cuando se trata de convivir con los demás no hace distinciones. Su vibra se siente desde el primer intercambio de palabras, siempre intentando ver el lado bueno en todo. Su paciencia es sagrada y no le gustan las discusiones. Libra, no pide mucho, sólo quiere rodearse de las personas correctas, amar hasta que ya no pueda y luchar por cada una de sus pasiones. No se complica, porque ya es suficiente con el estrés y las preocupaciones diarias como para agregarle una raya más al tigre.

Capricornio

A veces, es bonito ser muy conservador, porque te ayuda a no fastidiarte por cosas que no tienen solución. Capricornio, es un signo que le apuesta a la sencillez, le gusta que todo esté en su lugar y no tener que quebrarse la cabeza cada que intente mover una pieza. La felicidad para él es algo más que un montón de papeles rosas en el aire, eso no lo atrapa como al resto. Le gusta disfrutar de sus logros, ver a sus amigos trabajar en sí mismos, darle forma a las locas ideas que inundan sus pensamientos. Lo material es importante, pero no lo es todo. Sin embargo, no intentes decirle que deje su trabajo de lado, porque es un signo muy responsable y disciplinado. Capricornio, trabaja en proyectos a futuro y confía en su talento. Mientras no interfieras en su ritmo todo estará bien.

Virgo

Virgo, es un signo que le hace honor a lo práctico, entre menos enredos haya en su vida para él mejor. Es por ello que cuando todo a su alrededor se pone caótico se aleja, no es que no le importe, pero no va a poner en riesgo su estabilidad emocional por alguien que no se valora ni a sí mismo. No es de los que necesita salir de su zona de confort, al contrario, cuando encuentra una rutina se apega a ella y trata de cumplir todos sus objetivos. Le gusta lo simple y aunque presta atención a todo, no se engancha. Digamos que en su cabeza siempre hay una lista imaginaria, en la que pone sus prioridades y eso evita que caiga en tonterías que sólo le restan tiempo y felicidad.