¿Vas en picada?: 'tips' para mejorar las energías de cada signo del zodíaco

Dicen que cuando nos llega una mala racha, es difícil de pararla. Muchas veces la mejor solución en poner nuestra mejor cara y esperar a que la vida deje de darnos golpes y consolarnos con "las buenas ya vendrán". Sin embargo, los astros tienen una serie de 'tips' y consejos que, si estás pasando por una mala racha, de seguro te van a servir.

Aries

Te caracterizas por ser un signo con mucha energía, así que te pueden pasar dos cosas, que te sientas colapsado por una situación y esto te robe toda esa fuerza, o que tengas que tragártela y esto te provoque una rabia y una frustración muy grande. Para estar alineado con tu Sol, necesitas sentirte libre con toda esa energía y esto no lo vas a conseguir enfadándote o mostrándote irascible. Más bien tendrás que buscar la oportunidad de tener esa conversación que necesitas tener, cara a cara, o quizás puedas crear algo artístico si no tienes la oportunidad de demostrar lo que sientes. Sé paciente Aries, la vida al final termina poniendo las cosas en su lugar. Si te encuentras mal físicamente te ayudará hacer ejercicio explosivo, aunque con cabeza y respetando tus límites. No te olvides de beber agua fresca de manera calmada, y llevar algo rojo que te recuerde que eres hijo de Marte y puedes con todo.

Tauro

Tauro, tú sabes que lo que más te reconecta contigo mismo es estar en sintonía con la tranquilidad y la belleza, y ya si es en la naturaleza tus niveles de energía subirán muchísimo. Si te sientes mal, te vendrá bien descansar y saborear cada instante, aunque sea amargo. Quédate descalzo por un día, siente la tierra y recuerda que tu signo ha nacido para disfrutar y estar de buen humor, sino lo estás es porque algo te desestabiliza en tu vida, así que tómate un tiempo en pensar si de verdad merece la pena darle espacio a eso o si debes hacer algún cambio, por muy difícil que sea. Si ese cambio ahora mismo no es posible, búscate tus momentos a solas o con las personas que de verdad entienden por lo que estás pasando. Y proponte disfrutar de al menos una cosa al día. Agárrate a un cuarzo rosa y recuerda que tu Sol en Tauro te empodera, y Venus te guía.

Géminis

Géminis, tu corazón te pide movimiento, divertirte y aprender. Si te encuentras muy decaído, o no tienes ganas de comunicarte, tienes que intentar volver a conectar con tu Sol. Para esto te vendrá bien probar cosas nuevas, aunque sea poco a poco. Oblígate a hacer cada día algo diferente y acuérdate de que es normal que de vez en cuando necesites recogerte y estar contigo mismo. Escribir lo que sientes y lo que necesitas te será de gran ayuda. Centrarte en algo nuevo que te traiga curiosidad y que te inspire a ser creativo. Mercurio te hace ser una persona un poco dispersa y es verdad que a veces te vendría bien centrarte un poco más, pero puedes aprovechar y aprender todo lo que puedas de un montón de cosas, ser alguien muy versátil. Cuando te digan que abarcar mucho es perder el tiempo, no les hagas caso, tu cualidad es así, es saber de todo un poco. Y si te encuentras enfermo un poco de aire fresco y distinto te irá genial, prueba a ponerte algo amarillo y hacer un poco de yoga con respiraciones.

Cáncer

Un signo tan cambiante como Cáncer, debe de tener esa libertad de poder expresar sus sentimientos momento a momento, de lo contrario puede enfermar o incluso explotar cuando llega al extremo. Cáncer, conocerte y mirar hacia tu interior cada día es de vital importancia para tu salud mental y para tus relaciones. A algunas personas les cuesta entender que otras sientan tanto, que estén tan en contacto con sus emociones y puede abrumarles. Pero tú no hagas caso, eres así y eso te hace muy especial y valioso. Si intentas ser de otra manera acabarás perdiendo el control un día, y será entonces cuando vendrá el problema. Si te pones como prioridad y te dedicas unos instantes a ti mismo diariamente, todo mejorará. Ama y déjate amar, pasa tiempo en casa rodeado de los tuyos o sal a pasear por la tarde noche, dejándote abrazar por el cielo. Ten siempre agua o infusiones a mano, y una piedra de Luna. Si en tus paseos te da vueltas el corazón, prueba a llevarte un cuaderno donde escribir o dibujar lo que piensas, lo que sientes. Y baila mucho, Cáncer, te vendrá genial.

Leo

Para ti, Leo, tu sol quiere que seas el protagonista de tu vida, así que para estar en contacto con él, no puedes estar a la sombra. Un buen Leo está preparado para el liderazgo, si te has sentido en algún momento mal o desalentado, es porque no se te está permitiendo usar todo tu potencial. El tip para Leo sería no esperar a que otros te den la oportunidad que necesitas, o el estatus, sino que seas tú el que luche y busque el mejor lugar donde puedes estar. Permítete brillar, no tienes que echarte atrás por las dificultades, ni envidiar a nadie. Tú vales mucho, solo créetelo y sé valiente, lo llevas en la sangre. Si estás un poco desmotivado, recuerda que la vida no siempre te da lo que quieres a la primera, quizás primero necesites hacer un aprendizaje. Así que quema energía haciendo deporte y diciéndote a ti mismo que ya te llegará tu momento, no te hundas, sigue preparándote y mira lo que tienes que mejorar. Si sientes que te falta energía, ponte algo dorado, y visualízate a ti mismo donde te gustaría estar. Luego pon por escrito lo que objetivamente necesitas para llegar ahí, y si tienes que estudiar o hacer algo, no dudes en hacerlo, todo para poder estar donde te mereces.

Virgo

Virgo, te caracterizas por saber cómo se hacen las cosas y sacar el mejor partido y rendimiento a todo. Tener el Sol en Virgo no tiene nada de aburrido, como algunos creen, sois personas con la capacidad de llegar a donde queráis, con instinto para la energía de tierra, para plasmar las ideas. Vuestra energía tiene que ver con el deber, el trabajo, pero no como lo ven el resto de personas, sino como la manera de hacer que la vida sea algo mejor, de optimizarla y sacarle el máximo provecho. Piensa, planifica y tómate un segundo antes de actuar, si te lanzas sin pensar no estarás conectado a la energía de tu verdadero ser. Si no te encuentras bien, retoma rutinas en tu día a día, mejóralas y comprométete contigo mismo. Permítete un momento al día para conectar con la tierra, puedes hacer un poco de yoga o meditar mientras caminas por la montaña. Ordena el lugar donde pases la mayor parte del día y no olvides poner algunos cuarzos y un jarrón con narcisos, una flor elegante, fuerte y de buen olor.

Libra

El equilibrio, la belleza y las relaciones son cosa de Libra, tu Sol en este signo te hace brillar de una manera muy elegante y armónica, es un gusto estar a tu lado. Si sientes que has perdido energía, o has caído enfermo, vas a necesitar volver a conectarte con tu Yo superior. Y para eso tendrás que empezar haciendo una “limpieza” de tu entorno. Tienes que buscar un lugar lo menos conflictivo posible para recargar fuerzas. Y si no puedes, ordena y pon a tu alrededor cosas que te inspiren, como buena música y un incienso, y comienza a expresar artísticamente cómo te sientes, ya sea escribiendo, pintando o de la manera que más te apetezca. Libra, busca en tu agenda esas personas que realmente te traen paz, y por una vez, pídeles que te ayuden, ya que tú siempre estás para solucionar malentendidos. Seguro que si pasas una tarde con ellos, aunque sea por videollamada, luego te sentirás mucho mejor.

Escorpio

Escorpio, para estar en contacto con tu Sol y favorecer que te pasen cosas interesantes en la vida, tienes que tener muy presente tu lado misterioso. Ese que se preocupa por la profundidad de las cosas y de las personas, que se crece con las transformaciones, un ave fénix. Vuelve a confiar en ti mismo y a dedicarte tiempo. Observa, lee mucho e indaga sobre temas que te llamen la atención, y más si son tabú. Has nacido para llegar al fondo de las relaciones, no olvides hacerlo de una manera sana, es decir, no intentando controlarlo todo, sino realmente prestando atención a la persona que tienes delante, consiguiendo un equilibrio necesario. La piedra obsidiana te ayudará a canalizar mucha energía, no tengas miedo de ti mismo Escorpio, pero ten cuidado con ser demasiado posesivo. Esto no pasará si te conoces de verdad a ti mismo y entiendes tus procesos, un diario y meditaciones profundas pueden ayudarte mucho. Plutón, tu regente, te impulsará siempre a hacer los cambios que necesites, no intentes darle la espalda, déjate llevar porque siempre llegará algo mejor de lo que se está yendo.

Sagitario

Para ti Sagi, estar en contacto con tu Sol significa expansión, suerte y fe. Si estás pasando malos momentos tendrás que buscar un por qué más allá de lo cotidiano. A ti la vida te habla Sagi, y tú eres el único que puede entender cuál es la finalidad de lo que te está pasando. Tu Sol te inspira, tu verdadero Yo está lleno de fuerza, de sentido, de suerte. Por eso para contactar contigo mismo te vendrá bien viajar, descubrir lugares, explorar culturas, abrir tu mente hasta el infinito y dejarte empapar por todo lo maravilloso que hay en el universo. Vuelve a sentir lo que es vivir el momento, y ser valiente. Esto es lo que eres, una persona generosa y optimista, que aunque debe aprender a tomar decisiones de manera más calmada, también necesita ampliar sus horizontes constantemente. Si necesitas energía busca nuevas maneras de conectarte con tu propia espiritualidad, medita, viaja y conoce a gente nueva.

Capricornio

Capri, si sientes que no tienes ninguna meta en tu vida, estás desconectado de tu Sol. Y eso no te hará sentir bien. No quiere decir que la energía de Capri sea un esfuerzo continuo sin tiempo para las cosas placenteras, para nada, pero sí que necesita ir superándose cada día, aunque esto a veces resulte abrumador. Quizás incluso el sentirte tan presionado te hace caer en un pesimismo de no poder más, tu signo a veces puede ser un poco contradictorio. Necesitas metas claras y verosímiles Capri, que de verdad te motiven y que vengan de tu corazón, no impuestas por los demás. No dejes de lado las actividades sociales, organízate para tener unas horas de familia y amigos, al final sabes que todo está en la planificación y en saber usar el tiempo. Esto también va intrínseco a tu signo, además de la bendita paciencia que tendrás que tener sí o sí. Capri, te va a venir genial una piedra Hematita que te equilibre, y tener momentos de meditación en la naturaleza, donde puedas oler la tierra, o en una cima que te muestre el mundo desde arriba, que te inspire, símbolo de lo que vas a llegar a conseguir.

Acuario

Un buen Acuario sabe que él mismo es contradictorio por naturaleza, que es un ser social pero a la vez tiene una individualidad muy marcada, que está en otro planeta pero también tiene los pies en la tierra, pero aún así, sabemos perfectamente cuándo estás conectado a tu Sol. Para empezar, tienes que estar conectado a tu carácter original e innovador, esto es algo que está más allá de que te encuentres solo o acompañado. Estar atento a los últimos avances científicos y tecnológicos, leer mucho, y crear artísticamente o de cualquier otra manera te ayudará a reencontrarte con tu Yo más potente. Haz una mirada al mundo Acuario, mira lo que necesita y lo que podrías aportar. Aléjate de la gente cuando sea necesario y reconecta cuando te lo pida el cuerpo. Para poder lidiar mejor con esta necesidad puedes hablar con tus amigos y familiares, explicarles que necesitas esos momentos de soledad, en vez de renunciar a tenerlos. Pinta tu habitación de turquesa para favorecer tu creatividad y permítete algún día darte toda la libertad del mundo.

Piscis

Piscis, conectar con tu Sol te resultará mucho más fácil que a otros signos, basta con entrar en tu mundo, sumergirte en las aguas de tu subconsciente. Hacer una conexión con el azul del mar que llevas dentro. Y esto se hace a través de relajación, arte y un ratito de evasión. Sabes que esto tampoco se te puede ir de las manos, pero justo este post es para cuando te pierdas un poco a ti mismo, para un día dedicado a reencontrarte. Seguro que ya ha habrás descubierto una actividad creativa que te guste, sino, es el momento de buscarla, o una disciplina que te conecte con tu espiritualidad a través del cuerpo como podría ser el yoga o la danza. Todo esto es muy de tu Sol, permítete ser optimista frente a la vida, soñar cómo quieres vivirla, más adelante por supuesto que tendrás que poner los pies en la tierra y empezar a plasmar las ideas, pero tu Sol también te pide el proceso de soñarlas. Y te pide que te conectes con el mundo intangible, el que no se ve pero se siente. Sé valiente y lánzate a una aventura mágica conectando con los mundos sutiles.