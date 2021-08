Polémica por el video de una docente K adoctrinando alumnos en la Provincia de Buenos Aires

A los gritos, exaltada y violenta. Así se mostró una docente de historia de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, que intentó adoctrinar y exponer a un alumno en plena clase de historia por pensar diferente a ella sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri. El video, grabado por uno de los chicos de cuarto año, se viralizó esta madrugada en redes sociales a partir del posteo de una periodista de Jujuy.

En el registro se puede escuchar a la profesora defender al oficialismo, criticar sin disimulo a la gestión de Cambiemos e interpelar a uno de los estudiantes -casi sin dejarlo hablar- para convencerlo sobre las consecuencias de una y otra administración. El joven, mucho más tranquilo que ella, se plantó y le explicó que no pensaba igual.

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, la maestra militante fue identificada como Laura Virgina Radetich (59 años), una mujer con una amplia experiencia en la docencia y una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según surge de su perfil en Linkedin.

De acuerdo a sus registros previsionales, Radetich trabajó en el Congreso de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires -renunció en 2012- . Además de la escuela de Ciudad Evita donde quiso adoctrinar a sus alumnos, trabaja también en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril”, donde es jefa del área de Historia y Geografía y capacita a futuros docentes.

Polémica por el video de una docente K adoctrinando alumnos en La Matanza https://t.co/HTSPW0WH2d pic.twitter.com/JpyAKVFBe5 — infobae (@infobae) August 26, 2021

“Macri te robó”

“¿Que esto es gratis? ¿que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, atacó la docente.

En ese momento, la profesora de historia le preguntó al alumno con ironía si su padre tenía el dinero suficiente para pagar la cuota de un colegio privado. La tensión aumentaba segundo a segundo. “¿Sabés cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas pa’rriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para pagar? Eso es lo que dejó Macri, porque eso es lo que dejó Macri”, insistió.

El alumno quiso responder, pero no lo dejaron terminar de expresar su idea para contribuir al intercambio de ideas. La maestra, fuera de sí, no tenía interés en escuchar al otro. Quería imponer una idea a como diera lugar. Únicamente la suya. “Bueno, pero entonces tengo una pregunta, si Macri cagó tanto al país y ellos buscan salir…”, consultó el chico. Ahí la mujer lo interrumpió y apeló a uno de los argumentos más utilizado por la militancia K: las elecciones de 2019.

“Perdió, perdió, gracias a Dios perdió. Perdió. Por eso perdió, perdió porque atacó al pueblo, atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Vos te pensás que el pueblo es boludo? En serio ¿vos te pensás que el pueblo es boludo?”, exclamó con violencia. Lejos de amedrentarlo, el estudiante otra vez quiso rebatir los dichos de la mujer al recordar los procesos judiciales en contra de Cristina Kirchner. “Yo creo que sí… votan a una vicepresidenta que tiene causas”, argumentó el chico.

La respuesta del menor terminó por sacar a la docente, que nuevamente recordó lo hecho por el ex presidente Macri y hasta las acciones de la Justicia en contra de Cristina Kirchner, que dejó el mandato en 2015. Ahí la defensa de la mujer a la ex presidente se tornó todavía más pasional y con varios exabruptos.

“¿Causas de qué? ¿quién se las hizo papi? ¿vos leíste cómo se la hicieron? Dios mío, en serio. Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte. Papi qué estás diciendo. Un presidente que se reúne con un juez para decirle “tenés que meterla presa”. ¡No le pudieron probar nada, nada! Le cavaron toda la fucking patagonia. Yo vi a un fiscal (por Guillermo Marijuán) montado en una retroexcavadora, haciendo el papel de pelotudo, para llenarte las horas de televisión a vos y a gente que piensa como vos”, continuó.

La discusión con el alumno no terminó. Después de defender judicialmente a Cristina Kirchner, comenzó a enumerar los supuestos logros de la administración kirchnerista. “¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines de infantes hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo te pregunto: ¿vos sabés donde estás parado?, ¿sabés quién hizo esto? ¿sabés quién hizo esto? Te pregunto”, dijo.

La catarata de argumentos para tratar de convencer al menor siguió. Después de hablar de las obras que se hicieron en el período K, comenzó a hablar directamente de la “bicicleta financiera” y a explicarle en qué consistía. Esto con la intención de indicarle que es una de las causas de la crisis que atraviesa el país. El chico, con cierta ironía le respondió pero apenas se escuchó lo que le dijo. Después, la mujer sostuvo que “Macri en cuatro años arruinó el país” pero en ese momento el alumno le preguntó que “si en los 37 años que estuvo el peronismo en el poder”, la Argentina no sufrió lo mismo.

Allí, la docente dijo que entre el siglo XX y el XXI sólo hubo 23 años de gobiernos peronistas para justificar que los problemas del país no corresponden a esas administraciones. Curiosamente obvió el período de Carlos Menem, en la década de 1990.

Sostuvo que “ahora hay que salir de esta mierda” y concluyó con una pregunta al chico: “Y yo te pregunto, y yo te pregunto: ¿Cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri? ¿Sabés lo que es una represa? ¿Sabés para qué sirve? ¿Sabés o no?

Radetich es, además, una activa usuaria de redes sociales. En su cuenta de Twitter -@LAURAantiCOVID- abundan los insultos a Mauricio Macri, comentarios discriminatorios hacia la provincia de Córdoba y una llamativa propuesta para aplicar la Ley del Talión con los viajeros que llegan al país contagiados con la variante delta de coronavirus.

Luego de que se viralizaran las imágenes, referentes de la oposición denunciaron el adoctrinamiento de alumnos en la provincia de Buenos Aires. “Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes”, aseguró, por ejemplo, Diego Santilli.

La producción del programa radial de Ernesto Tenembaum mantuvo un diálogo con la docente. Según reprodujo el periodista al aire, la mujer aseguró: “Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado”.

La respuesta de las autoridades y suspensión de la docente

Ante la consulta de este medio, el Ministerio de Educación de la Nación aseguró que la cuestión se encuentra bajo la órbita del gobierno bonaerense. En efecto, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Agustina Vila, informó que estaba al tanto del hecho y habían iniciado una investigación administrativa.

“Frente a un hecho de estas características corresponde realizar una investigación por presunta falta aplicando el artículo 139 del estatuto docente para reunir las pruebas pertinentes y en caso de que corresponda relevar transitoriamente a la docente de sus funciones. La investigación estará a cargo de la Jefatura distrital de La Matanza quien se ocupará de tomar declaraciones y llevar adelante las acciones correspondientes para reunir información sobre lo sucedido”, expresaron.

Además, dijeron que “si se corrobora el hecho, se continúa con un presumario y en caso de corresponder, un sumario”. Por otra parte, la DGCYE dio intervención a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para que a través de sus equipos profesionales se acompañe a los estudiantes. En ese sentido, durante el tiempo que lleve adelante la investigación, la docente no seguirá dando clases, confirmaron a Infobae.

“Cabe aclarar que la Dirección General de Cultura y Educación a través de sus orientaciones pedagógicas y su política de formación docente permanente trabaja para que la enseñanza y el aprendizaje se den siempre en un marco de diálogo y construcción colectiva del conocimiento basado en la libertad de expresión, la pluralidad y el respeto a la diversidad”, agregaron.

Luis La Scaleia, supervisor de secundaria de la Jefatura Distrital 1 de La Matanza con con Infobae en la puerta del colegio acerca de lo ocurrido: “Se va a proceder a una investigación simple. Se va a revisar el caso con el equipo de conducción, los padres y estudiantes para determinar si es un conducta reiterada de la docente o un hecho aislado. La docente fue separada preventivamente y la investigación se extenderá por algunos días”.

(Fuente: Infobae)