¿Querés casarte?: mirá cuáles son los mejores candidatos del zodíaco

Así como están las personas que le escapan al compromiso por diferentes motivos, también están los que se siente como pez en el agua a la hora de pasar por el altar y formar una familia.

A continuación te presentamos los cinco signos que por naturaleza son materia dispuesta para casarse.

Aries

Un Aries enamorado se entrega en cuerpo y alma, pero cuando ama su conexión va más allá, su amor es sincero e incondicional. Aunque su carácter puede ser impulsivo, si se comprometen es porque así lo desean. Tiene la fama de aburrirse rápidamente en una relación, es por ello que si acepta la idea de casarse es porque sin duda desea pasar el resto de sus días a tu lado.

Cáncer

Los emocionales Cáncer tienen una moral alta. No son de los que te traicionen por lo que es improbable que te puedan engañar. Este rasgo los convierte en los candidatos ideales. Podrán lucir malhumorados e imponentes, pero ten en cuenta que solo es un escudo protector que se colocan para que no descubras sus verdaderos sentimientos. Si logras penetrar su dura coraza, habrá un corazón sincero y tierno esperándote.

Libra

Si hay un signo que no soporta la idea de estar solo es Libra, por eso la idea del matrimonio no es algo que le asuste, al contrario, le agrada. Aman la paz, la justicia y su misión en la vida es tener equilibrio. Cuando están con su media naranja, no la dejarán ir, ya que solo con ella pueden tener la armonía que buscan.

Escorpio

Detrás de su personalidad misteriosa, se encuentra un ser emocional y cariñoso. Cuando ama da todo sin dudarlo, y si la otra persona le demuestra el mismo amor querrá estar con ella el resto de sus días. Su intensidad podría hacer que luzca amenazador, pero la realidad es que son leales y honestos.

Capricornio

Es un signo seguro de sí mismo. Ten la confianza de que, si se muestra abierto al concepto del matrimonio, es porque ha pensado en aceptar el compromiso a tu lado. Además, es el tradicionalista del Zodiaco, así que no es raro que casarse forme parte de sus planes a futuro.