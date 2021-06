No te metas con ellos, porque no se meten con vos: estos signos aman la privacidad

1. Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los escorpio han aprendido a ser cautelosos porque han sido heridos en el pasado. Este signo de agua es reservado y misterioso, guarda sus secretos para sí y no no querrá revelar demasiado. Son personas reservadas y tranquilas y les importa que los demás respeten su privacidad.

Los escorpio tienen límites, especialmente los emocionales, y cuando se cruzan esos límites, pueden enojarse.

No les gusta cuando la gente invade su espacio y hace preguntas intrusivas. Si Escorpio quiere decirte algo, lo hará; no intente forzarles una respuesta.

2. Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Los tauro son personas reservadas y prefieren resolver sus problemas por sí mismos. Están decididos y pueden ser sus propios defensores, pero tienen dificultades para confiar en las personas, por lo que mantener las cosas ocultas es una necesidad para ellos.

Lo pasan pésimo cuando las personas no respetan su deseo de privacidad o cuando otros se meten en sus negocios. Tauro es fuerte e inteligente, y si no ayudan, pedirán ayudarte.

Mientras tanto, tenga fe en que Tauro sabe lo que está haciendo. Si quieren dejar entrar a alguien, lo harán, pero solo si la otra persona no es demasiado agresiva al respecto.

3. Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo es un signo de Tierra que atesora su privacidad porque a menudo es en esos momentos privados donde se sienten más como ellos mismos. Cuando están solos, trabajando o estudiando, y nadie les exige nada, los Virgo se sienten más felices.

Los virgo no sienten la necesidad de compartir todo lo que sucede en sus vidas y tienes que ganarte su confianza porque no la dan fácilmente. Los virgo no necesitan estar con personas todo el tiempo para ser felices, pero sí necesitan su privacidad.

4. Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis necesita privacidad para hacer su mejor trabajo, curarse y sentirse en paz.

No quieren sentirse juzgados por los demás, por lo que es posible que solo tengan un selecto y muy reducido grupo de confianza. Tienen una naturaleza escapista y, a veces, necesitan irse por su cuenta sin que las personas los molesten o intenten interferir en sus vidas.

Los piscis dan tanto de sí mismos a otras personas, por lo que disfrutan los momentos en los que están solos y solo rinden cuentas a sí mismos. Tener tiempo para pensar y ser creativos en soledad es lo más importante para ellos y, en última instancia, tampoco les está importando hacer vida social porque las personas en general los aburren un montón.

5. Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El signo zodiacal Cáncer está muy conectado y es consciente de sus emociones, lo cual es genial, pero también puede hacerlos vulnerables y abiertos a lastimarse. Los cangrejos necesitan tiempo a solas para cuidarse a sí mismos y asegurarse de que están lo suficientemente saludables para enfrentar un mundo brutal.

El símbolo de Cáncer es el Cangrejo, lo cual es apropiado porque están inclinados a retirarse a su caparazón para curarse. Atesoran su privacidad porque es una forma de reagruparse y recuperarse.

Es casi como si tener tiempo en privado los ayudara a entrar en la batalla de la vida descansados ​​y listos para lo que sea que se les presente.