Este reto viral sólo el 5% de las personas lo logra: encontrá las 4 cámaras sin flash

Es sabido que los retos en internet cada vez son más virales. Y este ha logrado captar la atención de muchos por su alto nivel de dificultad: el 95 por ciento de las personas que lo intentaron no fueron capaces de superarlo.

En este desafío tendrás que hallar las cuatro cámaras sin flash en una imagen. No existe un tiempo limite, por lo que no deberás preocuparte por ese factor.

No obstante, tener paciencia es muy importante. No pienses por ningún momento que es un desafío imposible de superar porque no es así.

La imagen del reto



Si pudiste encontrar las 4 cámaras sin flash en la imagen, muy bien. Pero si no pudiste hacerlo, a continuación te damos la respuesta. Estamos seguros que te sorprenderá averiguar la ubicación de cada una.

La solución del reto.

(Fuente: Crónica)