Sin palabras: por una broma viral él iba en el capó del auto, su amigo frenó y mirá qué pasó

En las redes, los jóvenes siempre están dispuestos a hacer de todo por un par de "Me Gusta", incluso hasta las cosas más insólitas. Y por este motivo casi ocurre una tragedia en la ciudad de Córdoba.

En una grabación que se hizo viral, de una "broma" entre amigos al volante, se puede ver a “Mati” sentado arriba del capó de un auto en el que iban a bordo dos amigos: uno conducía y el acompañante filmaba.

Sin embargo, mientras todos reían, el conductor frenó de repente y tiró al joven a la calle. Cuando intentó pararse, un Peugeot 208 que circulaba normalmente estuvo a centímetros de atropellarlo.

“¡Mati! No boludo, se va a pegar un golpe… no la va a contar más. ¡No!”, se lo escucha decir al muchacho que filma el video hasta que comienzan las risas cuando el joven cayó al suelo. Pero todo pasó a ser preocupación cuando advirtieron que el otro vehículo pudo haberlo matado. “¡No, no! ¡Uuuh!”, gritaron. Luego, indignado, Mati reprochó e insultó a sus amigos.

(Fuente: el Doce)