¡Cuidado! Denuncian que unos 40.000 mendocinos habrían sido estafados en un sitio web

La empresa Ganancias Deportivas se presenta como una plataforma de inversión deportiva y es furor en los municipios del sur de Mendoza, pero su operación despertó la atención y desde hace una semana, es investigada por la Justicia de San Rafael como una posible nueva estafa piramidal, informó el sitio Crónica.

Daniel invirtió 1.000 euros en la página de apuestas de resultados de partidos de fútbol y pasado un mes, pudo retirar 270 euros. Alrededor de 20% de interés mensual y otros 60 euros por introducir a otras personas en el juego. Pero hasta que se cumplan seis meses, no podrá sacar el resto del dinero invertido por una cláusula de la empresa.

Daniel está convencido de que es “un gran negocio” y no está solo. Según estimaciones, 41 mil mendocinos dejaron sus ahorros en este sitio en los últimos meses, de los cuales 30 mil radicados en la ciudad de San Rafael. Si se comprueba que es una estafa, casi un tercio de los vecinos del municipio serían perjudicados.

La promesa de ganancia es de 20% mensual y 240% anual y para ser miembro se debe abonar 100 euros. Si uno de los participantes consigue sumar nuevos apostadores (de ahí la sospecha), recibe más beneficios económicos, a razón de 20 euros por cada participante nuevo.

En su página en web, la empresa Ganancias Deportivas se define como una compañía de mercadeo en red. La operación consiste en realizar apuestas de resultados de partidos de fútbol –el promedio es de 400 euros- y a través de “expertos analistas con 10 años de trayectoria” entregan la información por la red social Telegram sobre cuánto apostar. Por lo general, son partidos de fútbol de la liga europea y los principales torneos internacionales.

Una cláusula le pone un cepo riesgoso a la inversión: por 6 meses no se puede retirar el monto inicial. Los entusiastas apostadores se conforman con tener en su poder los intereses ganados, superior a cualquier inversión financiera legal. Otro de los motivos para sospechar.

En la búsqueda de testimonios de apostadores en San Rafael, solo aparecen aquellos que elogian el negocio: “Somos un matrimonio de empleados públicos. Nuestros ingresos no nos permiten tener grandes ahorros y con este negocio hemos podido hacer una pequeña inversión y reinvertir nuestra ganancia en la construcción de nuestra casa”, cuenta Eduardo. Y cuestiona a los que dicen que es una estafa piramidal: “Hasta el momento no hay personas perjudicadas. Al contrario, he visto a muchas personas que viven y gastan a diario gracias a esas ganancias”.

Daniel cuenta que había escuchado hablar de estas apuestas hace 8 meses. Y que lo que lo llevó a invertir fue ver a conocidos y familiares que supuestamente tuvieron ganancias. “Decidí invertir 1.000 euros y he podido retirar 270 euros, a través de una billetera virtual, muy satisfactorio”, dice el mendocino.

El Telar de la abundancia y Nu Skin son dos casos judiciales que adquirieron notoriedad por prometer ganancias con la venta de un producto o servicio. Pero el verdadero origen de los fondos son los aportantes que están más abajo y que dejan una comisión a los de arriba; de ahí el esquema piramidal, conocido como esquema Ponzi.

La estafa requiere de una base importante de aportantes de dinero, donde los de arriba reciben más que los abajo, que muchas veces terminan perdiendo sus ahorros y bienes que embargan entusiasmados con la falsa propuesta que promete cuadruplicar la inversión. Cuando se corta el flujo, llega el desastre. Quienes pusieron su dinero terminan siendo víctimas de un engaño.

El fiscal de San Rafael Javier Giaroli comenzó a investigar de oficio ante la sospecha de una nueva estafa piramidal. “Todos los pedidos de informes son remitidos al exterior, porque la empresa fue creada en España y tiene operación en Costa Rica”, informó la Procuración.

Los investigadores de la Fiscalía de Delitos Económicos centraron sus sospechas en las ganancias exorbitantes en base a supuestas apuestas de resultados deportivos que siempre parecen resultar a favor del inversor, cuando estadísticamente es improbable siempre acertar; y del reclutamiento de nuevos inversores para conseguir más rendimientos.

El fiscal citó a declarar al ex vendedor de celulares David Villegas, principal referente local de Ganancias Deportivas y quien promociona el negocio entre los vecinos. Quedó en aportar documentación sobre el origen de los fondos y las ganancias de la empresa. Por la cuasa aún no hay detenidos en la causa.