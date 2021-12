Impactante imagen: tren chocó a un camión con vacas y mirá lo que hicieron los vecinos con el ganado

Quienes pasaban este lunes al mediodía cerca de un paso a nivel en la ciudad de Pinto, Santiago del Estero, se llevaron una sorpresa: muchas personas manchadas de sangre y con cuchillos en mano, además de correr a sus casas con carne.

Es que un tren arrolló a un camión que transportaba 40 vacas. El conductor no vio que se aproximaba la formación y no logró cruzar las vías antes del impacto. El resultado fue que la locomotora se estrelló contra el camión casi a la mitad y lo arrastró varios metros. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad como consecuencia del accidente, ya que los conductores del camión y del tren solo sufrieron heridas menores.

Las escenas que se suscitaron luego fueron impactantes. Vecinos se acercaron al lugar del hecho y sacrificaron a algunos de los animales. Además, allí mismo faenaron a las vacas para llevarse luego los cortes de carne a sus respectivas casas. Algunos trasladaron los pedazos en bolsas, otros en cajas y otros, sobre los hombros.

(Imagen gentileza La Voz)

El ganado era trasladado desde la estancia mendocina “Los Jagüeles” hacia la localidad santafesina de Tostado. Quien conducía el camión era un hombre de 44 años oriundo de Jujuy y de apellido Corrado, mientras que iba al mando del tren un ferroviario de 39 años, identificado sólo como Cejas.

(Fuente: Crónica)