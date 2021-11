Duro repudio a un famoso periodista que justificó al violencia de género

Fernández Llorente junto a su ex esposa, quién lo habría acusado ante la Justicia..

Antonio Fernández Llorente, apodado "El Gallego", conductor de C5N y uno de los responsables de la gestión noticiosa de la señal de cable, realizó un comentario sumamente desagradable que le valió el repudio en redes sociales.

Mientras profundizaban en el caso de una mujer que fue prendida fuego por su pareja, el periodista, dirigiéndose a su compañera de piso, reflexionó: "Uno se pone a pensar, te pregunto a vos como mujer Sofi. Qué locura que un tipo le prenda fuego a su pareja. No se entiende, pero quizás uno pueda entender un golpe, si se quiere. Pero ¿prenderla fuego?".

Inmediatamente las redes arreciaron con críticas. Una de las más encendidas fue la periodista Guadalupe Vázquez, de La Nación, que tomó gran notoriedad en los últimos meses al difundir la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez.

"Lo de Fernández Llorente no es un exabrupto ni un derrape. Es ni más ni menos q un acto de honestidad bruta. Sus ex vecinos lo saben bien: habla por experiencia propia. La machiruleada y su amenaza velada cuando difundí #LaFoto no es ni más ni menos q otra arista de su misoginia", escribió la comunicadora.

Lo de Fernández Llorente no es un exabrupto ni un derrape. Es ni más ni menos q un acto de honestidad bruta. Sus ex vecinos lo saben bien: habla por experiencia propia.

C5N, complicado con la diversidad

El tema de la tolerancia y el género parecen complicar a algunos profesionales de C5N.

Durante la marcha de del orgullo LGTBIQ, realizada días atrás, el movilero Alí Mohamed hizo el siguiente comentario, que no merece mayor análisis: "¿Cómo ven la convivencia?, porque veo que hay un montón de gente que viene a pasear, o a ver, o a compartir este clima de color y un poco de alegría y de festejo. ¿Cómo lo ven con la gente normal, la gente común que pasa por acá y ve?”

La frase, aunque fugaz, no pasó desapercibida, y fueron nuevamente las redes las que pusieron los puntos sobre las íes.

