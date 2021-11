Desgarradores detalles del crimen de Lucio Dupuy: "Nunca vi una paliza igual"

Mientras la comunidad del barrio Atuel de Santa Rosa, en La Pampa, sigue conmocionada, salieron a la luz más detalles sobre el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado por su mamá y la pareja de la misma. Según explicó el médico forense Juan Carlos Toulouse, la víctima presentaba "varios politraumatismos recientes" y otros anteriores.

Toulouse fue el encargado de realizarle la autopsia al pequeño y dijo que "en 27 años de trabajo, nunca vi una paliza igual”. Lucio falleció el viernes a las 22, y por el crimen se encuentran detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti de 24 años, y la pareja de esta, Abigail Páez, de 27.

La pareja y la madre del menor

"Esto no lo vi nunca, nunca vi una paliza igual en 27 años como forense y en los 32 casos de niños muertos que me tocó trabajar. Fue de lo más duro que me tocó vivir en la vida", expresó el médico, quien confirmó que Lucio murió "politraumatizado".

Y agregó que "es un nene que presenta varios politraumatismos recientes, y otras que son de vieja data, es decir que es un nene que fue violentado desde hace tiempo", detalló Toulouse.

Un informe de la autopsia confirmó que Lucio presentaba un edema cerebral. Desde el Poder Judicial de La Pampa negaron la existencia de denuncias por malos tratos hacia el niño.

