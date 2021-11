Eclipse parcial de Luna: mirá cómo influye en los signos

El eclipse parcial de Luna se hace presente arrastrando un fuerte influencia en la mayoría de los signos del zodíaco.

Es muy importante poder advertir las señales para explicar situaciones y reconducirlas a puertas para gratificantes para cada uno.

Hoy, las ideas explotan en ti, la sensación de creatividad es más fuerte. Escorpio hace de las suyas con su resiliencia y genio creativo, Tauro en su eje regente da vida a las ideas más extravagantes.

La luna gibosa creciente, navega en Piscis durante el fin de semana, nos enfrenta al espejo, ser como quieres que sean contigo. La semana comienza en la influencia de Aries, la energía fluirá en Yo más compasivo, conectado con su tribu. El auto conocimiento enfoca también en el amor propio.

El astrónomo griego Ptolomeo pregonó que los meteoros aparecían cuando los dioses abrían un espacio entre su mundo y el nuestro para mirarnos, se explicó en Astrology Answers. Otros filósofos griegos consideraban que había almas humanas atrapadas en las estrellas fugaces y desearles algo era un acto de suerte. Esto se refiere a la lluvia de estrellas, Los meteoritos se llaman Perseidas porque parecen emerger en la constelación de Perseo. Junto a las Gemínidas son las dos lluvias de estrellas o meteoritos más famosos.

¿Cómo influye en cada uno, este fenómeno? Simbólicamente implica cambios, equivale si hablamos desde el tarot, al cero, la carta del loco, es inicio y final, confluye el infinito en su extenso re-nacer. Esto en nuestro país se ha hecho visible desde el sábado 6 y concluye el 30 de este mes. Su máxima energía es este próximo martes 17 y miércoles 18. Para verlas en zonas de baja contaminación lumínica, durante la noche del martes al miércoles desde las 00:00 a 05:00 am, podrás pedir tus deseos por cada estrella.

La semana culminará con un eclipse parcial lunar, será visible en Chile, tanto continental como insular, es de larga duración, comenzara a las 03:00 am, su punto máximo será a las 06:00 am. Su punto final 09:05 am. Sin duda su magia y energía envolverá a cada uno. Para la astrología los eclipses son eventos que movilizan la energía hacia lo que nuestra vida debe integrar en un momento determinado. Este acontecimiento, será en la energía de Tauro que representa energéticamente, la estabilidad materia, nuestros deseos se ven materializados, Escorpio simboliza el cambio profundo consciente de nuestro entendimiento, depurar los miedos, soltar las amarras, soltar la carga y que fluya en la memoria del agua.

La madre luna iluminada en su máximo esplendor el viernes, próximo luego del eclipse, sella en luna llena, se conoce como Luna de castor, su nombre es porque en esta época, los cazadores atrapaban a los castores por su espeso pelaje antes de la estación fría. Esta es también una época en la que hay que dejar que las emociones fluyan, ser lúdicos, sentir cada sentimiento.

