Una adolescente de 15 años murió por hantavirus en la Patagonia

Una adolescente de 15 años murió en las últimas horas por hantavirus en la localidad chubutense de Cerro Centinela tras permanecer internada en un centro de salud de la ciudad chubutense de Esquel luego de ser diagnosticada con la citada enfermedad.

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La joven era una de las más de 10 personas que habían sido aisladas tras ser consideradas como contacto estrecho de los casos positivos de hantavirus detectados en la comuna rural hace un mes y estaba internada en el Hospital Zonal de Esquel, según un informe de ADNSUR al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el mismo se indicó que el primero de los casos se conoció el lunes 2 de marzo y se trataba de una mujer de 57 años, según indicó la Secretaría de Salud de Chubut, mientras que, desde el Gobierno provincial señalaron: "Desde el inicio del brote, los equipos de salud activaron los protocolos correspondientes y vienen llevando adelante tareas de vigilancia epidemiológica, control de contactos estrechos y acompañamiento a las familias, garantizando una respuesta temprana y coordinada”.

En tanto, voceros oficiales indicaron que hubo dos casos confirmados dentro de un grupo familiar, por lo cual, la adolescente se encontraba en aislamiento y seguimiento, sin presentar nuevos contactos estrechos externos al grupo conviviente, pero en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la adolescente, “pese a las intervenciones tempranas realizadas por el equipo de salud”.

"Nuestros equipos vienen trabajando desde el primer momento en la localidad, con presencia permanente y un seguimiento constante de la situación. Ante este hecho, reforzamos el operativo de intervención que ya se estaba desarrollando en terreno, ampliando las acciones de monitoreo y acompañamiento”, señaló la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Peña, señaló:

Asimismo, agregó: “Se están efectuando diversas tareas según los protocolos de actuación, control del caso, relevamiento de contactos estrechos y monitoreos. Solicitamos a los contactos estrechos cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud, que son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica correspondiente”.

“Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad: el sistema de salud está preparado para actuar ante este tipo de situaciones y viene trabajando de manera sostenida en Cerro Centinela y Esquel, con un operativo amplio e integral”, aseveró.

Las medidas que se deben tomar para prevenir

La Secretaría de Salud indicó la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de exposición al virus entre las que se encuentran evitar el contacto con roedores y sus secreciones, impedir su ingreso a las viviendas sellando orificios en paredes, puertas y cañerías, mantener el entorno limpio, cortar pasto, eliminar malezas y ubicar leña o huertas a más de 30 metros de la vivienda y elevadas del suelo, limpiar con solución de lavandina (1 parte en 9 de agua), sin barrer en seco para evitar levantar polvo y ventilar al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar.

Además, se recomienda utilizar protección respiratoria (barbijo) en tareas de limpieza o en lugares potencialmente contaminados, extremar cuidados con ventiladores, aires acondicionados y vehículos en desuso antes de utilizarlos, al acampar, hacerlo en zonas limpias, lejos de maleza y basurales, y no dormir directamente sobre el suelo.__IP__

Ante la presencia de roedores, no manipularlos directamente y utilizar trampas para capturarlos, mientras que, en caso de encontrar un roedor muerto, desinfectar con lavandina, esperar 30 minutos y retirarlo con guantes para su correcta disposición. En áreas silvestres no se realizan controles de roedores y en domicilios se recomiendan trampas mecánicas, evitando el uso de venenos.

FUENTE: Agencia NA