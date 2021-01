"Toque de queda sanitario", cierre de provincias y reunión urgente con el ministro de Salud

El término "toque sanitario" empieza a levantar notoriedad en los pasillos de Olivos, donde Alberto Fernández analiza las medidas a tomar desde el próximo lunes. En las últimas horas Chaco y La Pampa anunciaron que cerrarán los locales en horas de la noche. La cartara sanitaria analiza los últimos números y espera la curva de contagios de las próximas horas.

"Algo vamos a tener que hacer con este tema", confiesan desde los interiores de Balcarce 50. El abanico de posibilidades que maneja el presidente es variado. Pero para la decisión final pasarán algunos días, ya que el encuentro entre Alberto Fernández y los gobernadores sería el viernes.

El Consejo Federal de la Salud (Cofesa) se reunirá este martes en horas del mediodía. Los ministros de salud a contrarreloj cruzan las cifras de aumentos de casos, período de contagio y camas disponibles en la región. La preocupación va en alza en las provincias turísticas, que a pesar de la pandemia recibieron a miles de visitantes durante diciembre.

Una de ellas es Santa Cruz. En diálogo con crónica.com.ar desde la provincia recordaron que "las fronteras nunca se abrieron". Los requisitos para quien ingresa de otras provincias es el seguro Covid-19; la declaración jurada con el permiso de circulación provincial y nacional. Las únicas dos localidades que reciben turismo nacional son El Calafate y El Chaltén.

Similar es el caso de Santa Fe, que solicita para el ingreso el formilacio del verano y la app. "La mayor preocupación son las fiestas clandestinas", confesaron desde la provincia liderada por Omar Perotti. Chubut y Río Negro, en la misma línea.

Desde la provincia de Córdoba evitan hablar de restricciones y apelan a la solidaridad y al cuidado de la ciudadanía. En la última semana creció casi un 10% el número de contagios.

Donde cambiaron la estrategia fue en Santiago del Estero: desde el sábado pedirán PCR negativo para el ingreso. "En el caso de pasajeros por vía área, si llegan sin el hisopado, se les realizara el mismo en forma gratuita a su arribo en el aeropuerto (más declaración jurada o APP)", aclaró un comunicado provincial.

Tucumán, con el número de casos sin mayores sobresaltos, por el momento no evalúa ninguna medida. En diálogo con crónica.com.ar, desde la provincia de San Juan resaltaron que "hace un mes que los casos no superan los 150". Con optimismo esperan no alterar los requisitos para el turismo.

Entre Ríos, otra de las jurisdicciones que recibió a miles de turistas en Fin de Año, advirtió que profundizará los controles con municipios y fuerzas federales para evitar las conglomeraciones.