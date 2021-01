Los signos más infieles del zodíaco

Algunos signos del zodiaco por sus características y su naturaleza, son más propensos a cometer infidelidades que otros y, aunque no se trata de una ley que aplique a todas las personas, puede ayudarte a reconocer algunas tendencias en tu pareja o incluso en ti mismo.

No se trata de que todas las personas nacidas bajo determinado signo están destinadas a la infidelidad, ya que eso sería deslindarse de una responsabilidad que parte de decisiones personales, así que esto no puede ser usado como excusa o justificación ante los errores cometidos.

¿Conoces las características que distinguen a tu signo y el de tu pareja? Algunas de ellas son las que pueden determinar si existe una posibilidad superior de que traicionen a lealtad de otros, o que les resulte difícil mantener relaciones estables.

Aries

Son de naturaleza aventurera, por lo que no pueden evitar engañar a sus parejas. En general, les gusta moverse y mientras lo hacen, encuentran a la gente que se convierte en su presa. Lo peor es que no lo niegan, sino que culpan a la víctima, eliminando cualquier resquicio de este sentimiento de su conciencia. Los Aries también tienen fuertes mecanismos de defensa que les ayudan a justificar ese comportamiento engañoso. Mientras ellos crean que lo han hecho por una buena razón, nadie podrá convencerlos de lo contrario. Para ellos, se trata de explorar la vida, y las traiciones son parte de ese juego.

Géminis

Los Géminis suelen traicionar a sus parejas con quienes están más cerca de ellos, como amigos o parientes, por ejemplo. En resumen, aquellos que están en su círculo más íntimo. Tienen problema para controlar sus ojos y su corazón. Y no es difícil pillarlos mientras te avergüenzan delante de conocidos, familiares o amigos. Y, además del daño, la burla: se enfadarán porque quieres dejarlos. No creen en la monogamia y, aunque puedan mantener esta creencia en secreto, sus acciones los delatarán.

Virgo

Los Virgo son los maestros del engaño. Pueden traicionar durante el resto de sus vidas sin que sus parejas se enteren. Lo planean todo de antemano y se imaginan todos los escenarios posibles. Son mentirosos experimentados, y esto les facilita exponer a otro mentiroso. Si un Virgo te traiciona, solo lo averiguarás si lo revela. También son conocidos por mantener un vínculo con aquellos a quienes están emocionalmente apegados. Por ello, para tratar de averiguar si te engaña, debes tener cuidado y prestar atención si sus hábitos empiezan a cambiar. Aunque detectar cualquier cambio es difícil porque mienten muy bien, pero no cuesta nada mantener un ojo abierto y estar atento. Un Virgo es capaz de quererte a ti y a otros tres más sin que tú te sientas abandonado. Aunque muchos no suelen querer a más de una persona en la vida, por su actitud seria y compasiva en la vida, es bueno no excluir a priori esa posibilidad.

Libra

Libra ha aprendido el arte del engaño. Pueden salir con dos o más personas durante un período de tiempo indefinido sin que nada resulte sospechoso, y continúan con esa relación aunque los pillen. Los Libra también son buenos en conseguir que la gente haga lo que realmente no quiere hacer, y esto los convierte en unos infieles muy peligrosos. Su filosofía de vida es muy simple: todos pasa por algo y uno tiene que hacer lo que quiere hacer. Por lo general, no asumen nunca toda la responsabilidad de sus actos y solo después se dan cuenta de lo mucho que han estropeado las cosas para sí mismos y para su pareja.

Sagitario

Para los Sagitario, engañar es un juego al que les encanta jugar. Pasan de una oportunidad a otra y, en la mayoría de los casos, siempre tienen futuras conquistas en lista de espera. De hecho, esa es una de las pocas veces que se divierten. Trabajando duro para desahogarse, salen con la mayor cantidad de gente posible, incluso haciendo trampas. No tienen dificultad en discutir con la pareja y encuentran a alguien nuevo solo unas semanas después. Es el signo más ligón. Viven todo de una forma muy intensa, excepto el amor. Cuidan las tensiones y el estrés, y cambian de pareja con frecuencia. Saben que no es el estilo de vida correcto, y tratan. De conformarse con el actual, pero no pueden evitar traicionar cuando todo sale mal.

Fuente: El Sol