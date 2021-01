Iba con un barbijo del "aborto legal" en el colectivo y cuatro pasajeras la golpearon

Una joven que viajaba anoche en un colectivo urbano y llevaba puesto un barbijo verde con la inscripción "aborto legal" denunció que fue insultada y golpeada por al menos cuatro pasajeros, en tanto el chofer continuo la marcha hasta llegar a la comisaría primera de Mar del Plata para reportar el caso, informaron hoy fuentes policiales.

La joven, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mar del Plata, que viajaba ayer cerca de las 21 en la línea 571, a la altura del centro marplatense, fue insultada y luego atacada a golpes de puño, patadas y tirada de los pelos por otras pasajeras, según consta en la denuncia policial.

"Me han gritado ´mata bebés´, ´hay que matarte feminista´, ´hay que meterte un palo..´ mientras me golpeaban", relató María en su denuncia. "Todo comenzó cuando una mujer que estaba acompañada por otras personas me dijo que debía sacarme el barbijo, a lo que le conteste: tengo todo el derecho de dejármelo y eso parece que le molesto, porque comenzó a golpearme, al igual que las otras personas que estaban con ella", contó la joven.

El chofer continuó la marcha por unas 10 cuadras hasta que llegó a la comisaría primera de Mar del Plata, donde María, acompañada por otra pasajera que salió de testigo, radicó la denuncia ante la sede policial.

La policía informó que una de las agresoras fue demorada e identificada y se la notificó del inicio de una causa judicial.

Fuente: Crónica