Amantes del 'quilombo': estos son los signos más desordenados

Puede ser hermosas personas, pero su gran defecto es no tener al orden como una prioridad a la hora de manejarse por la vida.

Para ellos un pote de yogurt puede pasar días a lado de la ventana, y seguramente será otra la persona la que les haga recordar que eso ya debe estar hace tiempo en la basura.

Géminis

Su mente siempre está en diferentes lugares al mismo tiempo, es por eso, que no puede mantener el orden, especialmente en su casa. Suele tener tantas actividades y tanta creatividad que lo que menos le preocupa es acomodar sus cosas una vez haya terminado algo.

Aries

Es uno de los signos más impulsivos por lo que no tiene tiempo para fijarse en que todo se mantenga en el lugar correcto. Por su propio carácter, le cuesta pensar antes de actuar y ese es su problema, la gran vitalidad que tiene, la cual lo convierte en una persona desordenada.

Piscis

No suele ser perfeccionista porque no está pendiente de los pequeños detalles, más bien, le gusta tener sus cosas a su gusto. La realidad es que no es desordenado, sino que, es tan despistado que no le importan esas cosas. Por otro lado, se encariña tanto con las cosas de los demás, que acumula y acumula.

Acuario

Es el signo más espontáneo del zodiaco, esta cualidad tan especial es lo que lo hace tan incompatible con el orden, pero llegando a un nivel vital, es decir, cambia tanto de opinión, que siempre está desorganizado, sin embargo, eso no le importa, él vive su vida a su modo.