Robó para comer, lo atraparon y pidió perdón

Un adolescente de 16 años fue capturado por vecinos luego de robar un celular en la localidad bonaerense González Catán. Atrapado por la gente, pidió disculpas y aseguró que era la primera vez que robaba porque tenía hambre.

En las imágenes que se viralizaron por redes sociales se puede ver al ladrón tirado en el piso y rodeado por los vecinos del lugar. Mientras era increpado, el joven aseguró: "Necesito comer, es la primera vez que robo".

En el video también se escuchó a la damnificada contar como fue la situación en la que terminó capturando al adolescente. "Me sacó el celular y lo corrí", apuntó. En medio del tumulto, también se ve cómo una persona le pegó una patada en la cara. "No me peguen, no quiero hacer nada malo", suplicó el malviviente.

"Tengo 16 años y necesito comer. Es la primera vez que robo", se excusó el ladrón. Al tiempo que otra vecina le recriminó: "¿Por qué no vas a buscar comida a los comedores, que andás robando?".

Finalmente, la Policía llegó al lugar y el joven fue trasladado a una comisaría.