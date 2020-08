¿Querés un compañero de viajes piola? Mirá de qué signo tiene que ser, según el tuyo

Aries + Tauro

Los Aries, idealistas, valientes e intrépidos, encontrarán un buen compañero/a de viaje en los Tauro. Así, mientras que los primeros son bastante impulsivos, los segundos son más prácticos y comedidos, lo que, sin duda, aportará el equilibrio necesario a cualquier aventura. En lo que probablemente sí coincidirán es en su amor por la gastronomía, el deporte y las compras.

Aries + Géminis

Los Aries harán buenas migas con los Géminis. De hecho, suele haber mucha amistad entre ambos, plagada de interesantes conversaciones y muchos momentos divertidos: a los dos les gusta pasárselo bien y suelen tener un gran sentido del humor. Además, les encanta nutrirse de nuevas experiencias, un ingrediente indispensable para vivir viajes inolvidables.

Leo + Aries

Los Leo serán una auténtica bomba junto a los Aries: ambos impulsivos y creativos se entenderán perfectamente en sus ansias de conocer más y más... si consiguen no chocar, precisamente, por ser tan parecidos. Lo mejor será apartar el orgullo a un lado y dejarse llevar, evitando el impulso de dominarlo todo que poseen ambos.

Aries + Acuario

Con los Acuario, los Aries encontrarán muchos puntos en común: independencia -básica para encontrar tiempo y espacio para cada uno durante un viaje-, optimismo y entusiasmo, sin duda, el motor de cualquier aventura exitosa. ¡Las probabilidades de que todo salga bien son muy altas!

Aries + Sagitario

Si lo que buscáis es un periplo plagado de emociones, que Aries elija como compañero de viaje a Sagitario. Ambos necesitan cambios constantes, pues les cuesta mantener la atención fija durante mucho tiempo, y adoran la diversión. Además, precisamente, explorando el mundo, será cuando estos dos signos, que tan bien se comunican y se entienden, sacarán lo mejor de sí mismos.

Acuario + Leo

Si sale bien, puede salir muy bien. Pero si sale mal... Así que más vale que Acuario y Leo lo pongan todo de su parte para dejar sus diferencias a un lado -el primero es muy abierto, el segundo, más tradicional; el primero vive con despreocupación, y el segundo todo lo contrario-, que dejen de luchar por tener razón en todo, y que se concentren en lo que les une: conocer a otras personas y comerse el mundo.

Acuario + Acuario

Extrovertidos, sociables -pero a la vez independientes-, abiertos al mundo y muy singulares, los Acuario encontrarán en un compañero/a de su mismo signo la mejor conexión posible. Si son capaces de superar sus ocasionales achaques de intransigencia, ambos disfrutarán, con su mucha energía, descubriendo todo lo innovador y extraordinario que hay en el planeta.

Acuario + Sagitario

Extrovertidos, sociables y aventureros: esas características definen tanto a Sagitario como a Acuario, ambos signos divertidos y esponténeos y no demasiado sentimentales. Lo pasarán de maravilla, gracias a su optimismo y su entusiasmo, exprimiendo cada rincón del planeta, pero también teniendo largas conversaciones y conociendo a gente de todo pelaje.

Géminis + Acuario

Si hay dos signos parecidos en el zodiaco, esos son Géminis y Acuario: les encanta charlar durante horas, son ambos muy intelectuales, tienen gran sentido del humor y resultan harto originales. Además, algo importante: ambos son independientes y saben respetar la independencia de los demás. ¡Pocas parejas están mejor avenidas para vivir un fantástico viaje!

Acuario + Libra

Al igual que los Géminis y los Acuario, también los Libra adoran conversar, son extrovertidos y tienen en alta estima la independencia. Además, encontrarán un buen punto de partida en el interés de ambos por el arte, la cultura y, en general, la creatividad. ¡Todo apunta a que esta combinación de signos es perfecta para vivir momentos irrepetibles!

Piscis + Escorpio

Piscis y Escorpio se entienden tan bien que, a veces, ni siquiera necesitan las palabras para comunicarse. De hecho, ambos son reservados, aunque también apasionados cuando algo les gusta realmente, por lo que, si combinan sus intereses y dejan la indecisión que muchas veces les caracteriza a un lado, podrán vivir maravillosas aventuras.

Piscis + Capricornio

A Capricornio le gusta dominar... y Piscis dejará que lo haga, pues no le importa ceder el mando. Esto, de por sí, ya asegura un viaje exitoso, pues no hay nada peor que estar discutiendo una y otra vez por cada pequeña decisión del camino. Eso sí, más vale que ambos se aseguren de guardar un rato cada día para comunicarse con honestidad, pues tienden a esconder sus sentimientos, lo que puede dar lugar a malentendidos: cuidando ese detalle, ¡todo debería ir viento en popa!

Sagitario + Piscis

A diferencia de lo que ocurría con Capricornio, en el caso de los Sagitario, los Piscis no deberán ceder el liderazgo: en este caso, ambos se acercan a la relación como iguales, sin ningún intento de controlar al otro. Sagitario, un signo muy interesado por la cultura y los viajes, ejercerá una influencia positiva en Piscis, que, a veces, necesita un empujoncito para perseguir sus sueños.

Piscis + Virgo

Estos dos signos son muy distintos, pero, precisamente por eso, pueden llegar a complementarse muy bien. Los Virgo, tan planificadores y organizados, aprenderán a relajarse con la facilidad para la improvisación de Piscis, bastante cambiante e influenciable. Y los Piscis, aprenderán, por su parte, a poner algo de orden en el viaje. Además, mientras los primeros tienen opiniones bastante cerradas sobre las cosas, los segundos se cuidan mucho de juzgar, algo que también será una baza positiva a la hora de conocer el mundo. La racionalidad y la practicidad de Virgo, por último, ayudarán a Piscis a salir de su permanente idealismo y poner en marcha el viaje de sus sueños.

Piscis + Piscis

Este es uno de esos experimentos que pueden salir muy bien... o muy mal. Para inclinarnos hacia la primera opción, los compañeros Piscis deberán centrarse en su facilidad casi telepática para comunicarse y sus altas dosis de comprensión y compasión... e intentar aferrarse al lado práctico y realista de las cosas cuando la aventura no va bien, en lugar de evadirse del problema.

Tauro + Capricornio

Estos dos signos tienen mucho en común, pues ambos resultan prácticos y realistas y son coherentes, firmes y confiables. Juntos se sentirán fuertes y se animarán mutuamente a llevar a cabo viajes y aventuras, experimentando cosas que, de otra manera, quizá no se atreverían a llevar a cabo por separado.

Tauro + Tauro

Los Tauro, sencillos, cariñosos y francos, no se complican demasiado. Además, esta pareja de iguales compartirá probablemente su amor por el arte, la cultura e incluso la moda, lo que garantizará menos conflictos a la hora de ponerse de acuerdo en qué hacer. Eso sí, ojo con la testarudez, un atributo del cual ambos signos van sobrados y que podría ensombrecer la combinación.

Tauro + Cáncer

Lo mejor de esta mezcla es que tanto Tauro como Cáncer comparten gustos similares: el amor por las cosas sencillas de la vida, por la calma, por los ambientes sosegados y hogareños. Además, ambos son sensibles, con lo que serán capaces de sobrellevar el mayor problema al que se enfrentarán durante sus aventuras: su tendencia compartida a los grandes cambios de humor, que puede llevar a vivir pequeñas disputas.

Tauro + Virgo

Dado que ambos son signos prácticos y dedicados, poseen intereses compartidos en los campos del arte, la cultura y la gastronomía y denostan aquello que sea demasiado extravagante, hay grandes posibilidades de que Tauro y Virgo se conviertan en fantásticos compañeros de viaje.

Géminis + Leo

Quizá parezca que estos dos signos no tienen demasiado en común a primera vista, pero lo importante es lo que sí les une: sus ganas de pasarlo bien. Ambos poseen una naturaleza aventurera y hedonista, además de un nivel intelectual alto que promete grandes e interesantes conversaciones. Además, son muy sociables, teniendo que vigilar sólamente no chocar cuando los dos buscan ser el centro de atención -algo en lo que Leo puede llegar a ser bastante testarudo-.

Géminis + Géminis

Diversión, aventura y emociones siempre nuevas. Eso es lo que promete cualquier viaje entre Géminis, que estará también repleto de maravillosas conversaciones gracias a la alta capacidad de comunicación del signo. De hecho, lo más probable es que, cuando prueben las mieles de su primer periplo juntos, a los Géminis se les pasen las horas planeando miles de escapadas más.

Geminis + Libra

Es prácticamente magia lo bien que se entienden estos dos signos y lo mucho que se compenetran. Ambos encuentran placer en ser sociables y conversar, les gusta mucho disfrutar, son intelectuales, adoran la cultura y las artes y nunca se aburrirán juntos, pues no pueden parar de inventar nuevos planes con los que pasarlo bien.

Géminis + Virgo

Inteligentes, racionales y prácticos, tanto los Géminis como los Virgo no se engañan y tienden a ver las cosas con realismo. Además, se entenderán magníficamente entre ellos a pesar de tener algunas diferencias fundamentales. De hecho, si aprenden a trabajar a favor de estas, podrían sacar partido de lo que les distingue, y Géminis podría ayudar a Virgo a relajarse y reír más, mientras que Virgo podría aportar a Géminis la seguridad y estabilidad que necesita.

Cáncer + Cáncer

La empatía, la solidaridad y el gusto por la vida tranquila y sosegada de los Cáncer hace que sean magníficos juntos, especialmente, en viajes más bien contemplativos o que se desarrollen en la naturaleza. Además, ambos se comprenderán durante sus -muchos- cambios de humor y, si no se convierten en el espejo del otro, lograrán levantarse la moral cuando sea necesario.

Cáncer + Virgo

La sensibilidad y sociabilidad de Cáncer y Virgo propiciará que ambos se unan en una relación de gran comprensión y compañerismo. No importa los altibajos que tenga el viaje: si logran superar sus pequeñas diferencias -por ejemplo, el perfeccionismo de Virgo contra la despreocupación de Cáncer-, cualquier destino que exploren juntos se convertirá en un sueño inolvidable.

Piscis + Cáncer

Muy compatibles emocionalmente, Piscis y Cáncer desarrollarán un lazo casi espiritual. Eso sí, tanto se parecen que también se asemejan en sus muchos cambios de opinión, humor y dirección, así que deberán trabajar juntos para que esto no perjudique los intereses de su viaje.

Leo + Leo

Intrépidos, aventureros y hedonistas, los Leo encontrarán en sus homólogos un gran compañero de viajes... siempre que sepan ceder el mando, que con tanto placer ostentan, de vez en cuando. De hecho, si no lo consiguen, el choque de egos podría ser sonado. ¡Pero vale la pena intentarlo!

Leo + Sagitario

Estos dos amantes de la aventura y las emociones se encontrarán la mar de a gusto juntos. Y no sólo por su constante ansias de novedad y nuevos horizontes: además, porque Sagitario será capaz de ceder su puesto y dejar que el león sea el centro de atención cuando lo necesite, que no será poco. De hecho, gracias al desenfado y optimismo de este, algunos de los desmanes más propios de Leo serán rápidamente olvidados con un solo fin: dedicarse a planear su próxima, y siempre divertida, gran correría.

Leo + Libra

El amor por el lujo y la fiesta es solo uno de los ingredientes que harán de los viajes de Leo y Libra una auténtica delicia. Su relación será dinámica y estimulante gracias a la creatividad de Libra, siempre ideando nuevos lugares a los que ir y la seguridad de Leo, que podrá tomar el timón para establecer un rumbo coherente.

Virgo + Capricornio

Sensatos, prácticos, leales, realistas y cuidadosos con el dinero. Con esas características, es normal pensar que Virgo y Capricornio podrán superar juntos cualquier revés que surja en sus periplos por el mundo. Y, además, podrán disfrutar en el camino, porque los Virgo harán que los Capricornio hagan florecer su cara más traviesa y divertida de un signo normalmente bastante serio. Además, Capricornio, tan confiable, sacará también lo mejor de Virgo.

Escorpio + Libra

Escorpio y Libra componen el tradicional caso de opuestos que se atraen... porque se complementan perfectamente. Así, el primero ayudará al segundo a tomar decisiones, sacándolo de su buqule infinito de pensamientos, mientras que el segundo logrará que el primero comunique adecuadamente lo que necesita y siente. Además, ambos adoran el riesgo y conocer nuevos horizontes, con lo que las aventuras estarán servidas.

Sagitario + Libra

Libra no puede parar de pensar en nuevos destinos que recorrer, tanto, que no es raro que cambie mil veces de idea hasta dar con lo que realmente quiere. Sin embargo, esto no es un problema para Sagitario, siempre flexible, positivo y desenfadado. Además, ambos adoran conocer mundo y vivir nuevas experiencias, constituyendo una pareja de viaje perfecta.

Libra + Libra

Conversaciones interesantes y amor por la belleza, el arte, la humanidad y la cultura. Esas serán las mejores bazas de un viaje entre dos Libras, que sabrán entenderse a la perfección. Sólo deben cuidarse de no paralizarse con la indecisión, algo a lo que tenderán ambos.

Capricornio + Escorpio

Este par viajero será cariñoso y, si saben comunicarse, excepcionalmente exitoso, además de muy dinámico: Escorpio puede ayudar a Capricornio a abrirse y expresar sus emociones, mientras que Capricornio inspirará a su compañero a utilizar sus muchas dotes creativas de forma constructiva. Tan bien pueden llegar a complementarse que no es raro que ambos puedan llegar a ser compañeros de aventuras de por vida.

Escorpio + Virgo

Escorpio y Virgo conectarán muy bien, y pueden complementarse para sacar lo mejor del otro, aunque deben trabajar un poco en la relación si quieren que sea lo más cómoda posible para ambos. Así, aunque coincidirán en que son sinceros y poseen un enfoque práctico ante los viajes, los primeros resultan más aventureros que los segundos, de modo que habrán de encontrar un punto medio favorable para los dos.

Sagitario + Sagitario

Su impulso de hacer las maletas y salir a la aventura es muy alto, tanto, que pocos signos del horóscopo serán capaces de seguir a Sagitario como... Sagitario. Grandes viajeros y conversadores, despreocupados e independientes, sociables y divertidos, este dúo lo tiene todo para asegurarse unas escapadas irrepetibles.

Capricornio + Capricornio

Los Capricornio son sobrios y bastante conservadores, pero también aprecian los placeres de los sentidos -buena comida, buenos hoteles- y son apasionados en sus objetivos. Por ello, parece que comparten lo suficiente para tener una gran relación viajera, pero, eso sí, si no se olvidan de cederse el mando mutuamente y de animarse a ser un poco impulsivos de vez en cuando para exprimir al 100% todo lo que el mundo tiene para ofrecer.