Estos cuatro signos no la van a pasar tan bien en agosto: preparate

No todos los meses podemos traer buenas noticias y agosto, al menos para estos cuatro signos, no tiene buena pinta. Los astros se han ensañado un poco con cada uno de ellos, aunque a no desesperar: siempre está la esperanza de que el ascendente morigere un poco las cargas de mala onda.

Escorpio: el estrés y la carga emocional que le tiene preparado agosto a los nativos de este signo los va a tener al filo, porque realmente van a ser días de agotamiento espiritual. Intenta recargarte de buena onda con los más cercanos escorpiano. Pero por favor, no les tires a ellos tu mala onda.

Acuario: Este será un mes de pérdidas, aunque no necesariamente estamos hablando de muertes. Las relaciones son a veces como la marea: llegan y avanzan frente a todo, pero también se retiran. Resignación y resiliencia serán las herramientas claves para salir adelante.

Tauro: El problema de agosto para los toros horóscopo será menos espiritual y más terrenal. Todo lo que han vivido hasta ahora les pasará factura físicamente y no tienen por delante un mes de buena salud. A veces no hay que tapar dolores o mirar para otro lado, tal vez haya llegado el momento de escuchar ese estómago en llamas o la espalda contracturada. Cada dolor es mensaje.

Capricornio: lamentamos anticipar que las simpáticas cabritas tendrán problemas financieros por delante. No es de mucha ayuda avisarles sobre esto, porque la suerte está echada y la tormenta a punto de llegar, no podrán ahorrar para salvarse. Si es una buena opción dejar ahora mismo de lado ese gasto que estaban pensando y además hacerse a la idea de que van a necesitar esa mano amiga que venían esquivando.