"Gente rata": el tuit que reveló las más insólitas historias de personas tacañas

La consigna de una usuaria era contar anécdotas de personas tacañas, pero muy tacañas. Y así se armó una bataola de respuestas insólitas, y, en algunos casos, extremas.

"Abro hilo de experiencias con gente rata. Yo tuve una suegra que me decía que use una toalla cuando hacía pis, para no gastar papel higiénico", contó la usuaria @soyladivav.

A los usuarios de Twitter les "copó" la idea, y rápidamente se fueron juntando las respuestas. Una más insólita que la otra. "Novio de amiga. Lo llevaban de vacaciones los padres de ella, le daban de todo. El pibe si compraba un alfajor en la calle le pedía a ella la mitad de la plata", escribió @merrylevov

Otra usuaria de Twitter contó una experiencia realmente desagradable: "Una amiga y toda su familia volvían a guardar en el frasco el cachito mayonesa que les quedaba en el plato después de comer. Con pedazos de comida y todo".