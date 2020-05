Recién excarcelado, hizo un TIK TOK prometiéndole "picanazo" a una chica que ya había atacado

En medio de la polémica por las excarcelaciones, por el temor de los internos a contraer coronavirus un criminal que fue liberado el pasado jueves, subió un video a la red social Tik Tok en el que decía: "Porque el que se hace el piola, picanazo".

Si bien podría parecer uno más de los tantos archivos que allí se editan, una joven y su familia, víctima de este sujeto, temen un nuevo ataque. Ellos viven en la localidad bonaerense de Berazategui y temen el peor final para su hija.

En las imágenes se puede observar a una chica perreando, mientras que del costado derecho ingresa a la toma el joven. En esos momento la música se detiene y este con un arma en la mano izquierda imita la frase de la canción que estaba sonando que dice: "Porque el que se hace el piola picanazo".

Según las fuentes policiales, el malviviente liberado identificado como Guillermo Rojaine, de 22 años, había sido denunciado por violencia de género contra una chica, a la cual golpeó en varias portunidades, y lo primero que hizo al salir de prisión, hace tres días, fue acercarse a la casa de ella, amenazarla e intentar golpearla una vez más.

En tanto, se supo que el criminal tiene como antecedentes "robo a mano armada", "amenanazas con arma de fuego", "evasión con grados de tentativa" y estuvo en la cárcel dos años de los 5 que indicaba su condena. Al mismo tiempo, delinque junto a otras cuatro o cinco personas, que también amenazan a la familia de la joven golpeada.

En un movil exclusivo de Crónica HD , Ana la madre de la víctima indicó que desde que está en libertad, todas las noches va hasta su casa y los amenaza. Además, romprió vidrios y abrió ventanas. "Él es el ex marido de mi hija. Tiene 2 hijos con ella, estuvo un año y hace tres años está privado de su libertad. Por varios delitos, y robo a mano armada. Salió el día jueves y el viernes vino armado a la casa de mi hija e intentó entrar al departamente", comentó la mujer.

Luego, "con el revólver lastimó a un muchacho, un vecino, y él lo que quiere es matar a mi hija. Amenaza todos los días". Ante la consulta dijo: "Es porque mi hija ya no va a volver con él y porque intentó matarla otras veces, dos veces más en la casa donde vive él, que es en Bosques. Y quiere volver y mi hija no".

"Vino armado, se trepo a la casa de mi hija para matarla. Él lo que quiere es matar a mi hija", aseguró la señora y agregó: "Hace tres años y pico le hizo perder un bebé, y él entró a prisión por robarle a la gente con armas. Y después por lesiones, y pegar".

"Él entró a mi casa, me rompió la ventana, me ha lastimado a mí y ya tengo una causa contra él. Intentó matarme, me quiso agarrar con un cuchillo. El miedo es que él viene todas las noches en un coche con cuatro presos más que salieron. Les dieron la libertad, el beneficio, y él baja armado. Se trepa por las ventanas para entrar a la casa de mi hija", subrayó Ana.