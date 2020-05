Astrología: según los expertos, se viene el poder femenino para el segundo semestre

Durante décadas, la astrología han estado prediciendo que 2020 sería un año de una enorme convulsión global, gracias a la poco común alineación de Saturno y Plutón el 12 de enero. Pocos, sin embargo, pudieron haber previsto la pandemia del Coronavirus que se ha desplegado ante nosotros durante los últimos meses. ‘Muchos de nosotros vimos que este sería un año muy importante que marcaría la Historia, presentándonos retos muy extremos’, dice la astróloga Chani Nicholas, autora del libro You Were Born for This: Astrology for Radical Self-Acceptance (Naciste para esto: Astrología para la auto-aceptación radical).

Desde el primer momento, la conjunción planetaria de enero era un signo inquietante (algo que se vio desde que se comenzaron a definir los horóscopos de 2020, pues ese episodio celestial en particular ha coincidido con algunos de los más significativos eventos de la historia, incluidos los inicios de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la recesión económica de los años 80, y ahora la crisis del Covid-19. Pero este no es el final de la historia cuando hablamos del panorama astrológico de 2020.

De las fechas claves para planetas retrógrados al significado de la temporada de eclipses, aquí está todo lo que necesitas saber sobre los singulares eventos astrológicos que se desencadenarán durante lo que queda de este año.

Es posible que te sientas más ‘conectada’

Neptuno es particularmente significativo en el contexto de la pandemia y nuestra dependencia de unos con otros, bien sea que se trate de apegarse a las normas de distanciamiento social o prestar apoyo a aquellos que lo necesitan, dice la astróloga basada en Los Ángeles, Juliana McCarthy, autora de The Stars Within You: A Modern Guide to Astrology (Las estrellas dentro de ti: una guía moderna de astrología). ¿El impacto? ‘La lección de Neptuno es que reconozcamos nuestra interconexión y realmente nos relacionemos con los demás desde ese entendimiento, en lugar de fingir que estamos separados’.

Júpiter estará en sextil (60 grados) con Neptuno un total de tres veces durante este año (incluyendo el 27 de julio y el 12 de octubre), una posición que, según los astrólogos, es probable que incremente nuestro sentido de empatía y compasión.

Hablemos de lo que los astrólogos pensaron que ocurriría en 2020

Entramos en una era de poder femenino

La predicción astrológica más progresista de este año tiene que ver con el empoderamiento femenino, dado que algunos astrólogos han visto a 2020 como la transición de una era patriarcal a una matriarcal (vinculada con esa alineación Saturno-Plutón). ‘Como tenemos esa conjunción — los nodos norte de Plutón, Saturno y la luna estaban en Cáncer — vemos un indicador de que nos estamos moviendo hacia el matriarcado. Es interesante el hecho de que los países que mejor se han desenvuelto durante esta crisis están liderados por mujeres’, añade McCarthy, señalando ejemplos como la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; la canciller alemana, Angela Merkel y la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

La forma en la que consumes noticias podría cambiar

‘Tenemos un par de eclipses hacia el final del año en la polaridad Géminis-Sagitario (o sea, que estará sucediendo en dos signos estelares opuestos), que subraya asuntos relacionados con la propaganda, las noticias y la prensa libre”, dice Jessica Lanyadoo, anfitriona del podcast Ghost of a Podcast. 'Tenemos el poder de ser consumidores críticos de noticias y medios, lo que significa revisar más de una vez las fuentes'.

No termina allí: la temporada de eclipses podría también ser un tiempo para reflexionar sobre cómo interactuamos con los que nos rodean. ‘Estas van a ser oportunidades para revisar cómo expresas cariño (por los demás) y para aprender sobre lo que necesitas hacer para que tus acciones expresen cómo te sientes’, añade Lanyadoo.

Este año habrá dos eclipses en Sagitario

Las fechas para estar pendientes: el eclipse lunar en Sagitario del 5 de junio, que estará seguido por un eclipse lunar en Géminis el 30 de noviembre y un eclipse solar total en Sagitario el 14 de diciembre.

Haz balance durante los retrógrados

Mientras las retrogradaciones (como las de mercurio) son normalmente responsabilizadas por los eventos negativos que traen consigo, desde una perspectiva más positiva también presentan oportunidades para hacer un balance de nuestras vidas. El retroceso de Venus en vigencia (del 13 de mayo al 24 de junio) por ejemplo, es un momento que los astrólogos dicen que deberíamos usar para reevaluar nuestras relaciones. ‘Tenemos esta oportunidad para profundizar dentro de nosotros mismos y recalibrar nuestra autovaloración, para que podamos mejorar nuestras relaciones’, dice McCarthy.

Mientras tanto, Marte estará retrógrado entre el 9 de septiembre y el 13 de noviembre, lo que señala un período en el que tal vez tengamos que vigilar nuestra frustración y rabia, particularmente a la hora de lidiar con las consecuencias de la pandemia. ‘Este será un momento en el que podremos ser agentes activos del cambio para los problemas que ya existen’, dice Lanyadoo. ‘El potencial está allí para que estemos unidos en la lucha contra los problemas sociales y de salud que estamos enfrentando’.

Luego tendremos dos episodios del temido Mercurio retrógrado (el 18 de junio al 12 de julio, y del 13 de octubre al 3 de noviembre), lo que significa que podrían venir más cambios fuertes. Nicholas sugiere que el último ‘no trae buenos presagios’, a la luz de la elección presidencial en Estados Unidos el 3 de noviembre, pues se cree que Mercurio retrógrado afecta tanto las comunicaciones como la tecnología.

Es hora de hablar de los astros y sus movimientos durante el 2020

De acuerdo a la astrología, hay esperanza para el 2021

Mirando hacia adelante, la conjunción de Saturno y Plutón en Acuario para el 21 de diciembre se considera una oportunidad para un nuevo comienzo, particularmente porque Acuario se relaciona con la ciencia, la tecnología y la innovación. ‘Acuario es un signo que quiere entender los sistemas para poder innovar de la manera más inteligente y efectiva posible’, explica Nicholas. ‘Esta conjunción tiene un toque propio de disrupción que forzará a muchas industrias a cambiar de maneras que las harán casi irreconocibles. Espero que sea un llamado a trabajar con la tierra y sus recursos de maneras más sustentables’.

Finalmente, la astrología sugiere que puede haber cambios en el horizonte. ‘Es el fin de un ciclo y el comienzo de otro — un motivo para la esperanza, pero una esperanza basada en nuestra voluntad de participar en la recreación de nuestro mundo’, concluye Nicholas.