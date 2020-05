Mayo complicado para estos tres signos: el amor se irá alejando

Escorpio

Aquellos de signo Escorpio no son tan desafortunados a la hora de encontrar pareja, pues tienen un extraño magnetismo que hace que las personas se enganchen rápidamente a ellos; no obstante, no les gusta sentirse amarrados en una relación, por lo cual cuando ven que el otro se está encariñando mucho o que todo se vuelve más serio, tienden a desaparecer.

Virgo

El problema con estas personas es que no saben administrar bien su tiempo, lo que hace que le dediquen una gran parte de su vida a sus asuntos profesionales y a sus responsabilidades, dejando de lado el amor. Este mes dichas obligaciones pueden ser mayores, por lo que no estarán muy interesados en encontrar pareja, pues no podrían dedicarle ningún espacio en su agenda.

Acuario

Este signo con frecuencia siente que los demás no le corresponden de la forma en la que entrega todo su amor, por ende, una vez se da cuenta de los problemas, prefiere huir antes de ser lastimado, aunque muchas veces resulta ser demasiado tarde; este puede ser, incluso, uno de los que más se aleje de lo sentimental este mes.