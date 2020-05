Invencibles, aunque pierdan: estos signos nunca se dan por vencido

Tauro

No hace falta decir que los nacidos bajo la constelación del toro son testarudos. Si bien tienen un ritmo propio para trabajar, una vez que se fijan un objetivo no paran hasta alcanzarlo, no importa cuánto tiempo les lleve. Son insistentes por naturaleza, ya que no conocen otra forma de hacer las cosas.

Leo

Cuando un leo tiene una idea, es muy difícil que se le vaya de la cabeza. Son muy orgullosos, y perciben como un fallo personal si no consiguen lo que están buscando, ya sea una promoción en el trabajo, la compra de un objeto o una relación sentimental. El león hará sentir su rugido si está frustrado.

Escorpio

La pasión que siente este signo hace que muchas veces pierda el norte y se obsesione con algo o alguien. Será en estos momentos en los que los escorpianos mostrarán su faceta más insistidora, y no pararán hasta llegar al destino que tanto desean. Pueden ser difíciles de aguantar en estas ocasiones.

Acuario

Los nativos de acuario son extremadamente independientes, y irán en contra de viento y marea para hacer valer sus ideas si es necesario. Cuando encuentran oposición, demostrarán por qué son de los más insistentes. No hay que ir nunca a un intercambio de ideas con un acuariano, hay muy pocas posibilidades de ganarles.