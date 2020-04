A veces es bueno, a veces un exceso: los signos que siempre dicen la verdad

Virgo

Jamás se complican, por lo cual odian los rodeos y las mentiras; así como esperan no toparse con personas así, son reacios a caer en este tipo de actitudes. Por esta razón, si estás a punto de tomar una decisión y no sabes qué hacer, puedes acudir a ellos pues, aunque no decidirán por ti, sí te ayudarán a saber lo que sería bueno o malo para ti.

Estas personas son muy directas y siempre te dirán las cosas como son, pues aman sentir que se encuentran en paz mental, y guardarse cosas no les servirá para nada en conseguir dicho cometido. Realmente apreciarás las conversaciones con un Virgo.

Sagitario

A pesar de que tienen mucho cuidado en cómo dicen las cosas, pues siempre lo hacen con amabilidad, siempre te hablarán con la verdad. De hecho, las personas nacidas bajo este signo no suelen ser muy buenas para mentir, pues todo se les nota en sus expresiones faciales; esto demuestra lo transparentes que son.

Pero, no te preocupes, cuando sean honestos contigo no buscarán herirte, pues si hay algo que los caracteriza es que son muy optimistas y siempre buscarán ver el lado bueno de todas las situaciones.

Aries

A diferencia de los Sagitario, ellos no tienen filtro para decir las cosas, pues son tan sinceros que dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Si realmente quieres saber la verdad debes estar preparado para escucharla sin adornos.

No obstante, tampoco lo hacen con la intención de lastimarte, es una honestidad con cariño, pues lo que buscan es que todo mejore para ti haciéndote reaccionar de la manera más drástica.