Alfredo Casero furioso contra el Gobierno: "Son unos mediocres, mentirosos, sociópatas y asesinos"

El aislamiento obligatorio recargó a Alfredo Casero, quien compartió una seguidilla de escandalosos mensajes contra el Gobierno Nacional vinculados a la corrupción y el coronavirus, y que no solo sirvieron para pegarle a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sino también a Marcelo Tinelli, Diego Brancatelli y Jorge “El Turco” Asís.

El actor comenzó difundiendo una crítica hacia un video compartido por el panelista de Intratables (América) en Twitter, y agregó una fuerte frase: “Llora sobres”. Luego, realizó un descargo sobre sus sentimientos con respecto a la emergencia santiaria que atraviesa el país y las decisiones que se tomaron desde el Poder Ejecutivo, dejando en claro que no está dispuesto a “cerrar la grieta”.

“Me hacen aceptar a una sociópata con delirios de reina y a un sicótico (sic) que decía lo contrario a lo que hoy profesa, me dicen que me ponga en manos de ellos que van a seguir haciendo política trayendo cubanos”, empezó Casero, haciendo referencia a las versiones sobre que vendrían médicos de esa nacionalidad a la Argentina para ayudar a luchar contra la pandemia.

“Que somos ejemplo, que lo de Ginés no existió. Me tengo que olvidar lo que robaron, cómo desmantelaron la Argentina, cómo le regalaron la plata a viejas resentidas que piden que escupan a la policía. Los bolsos, los cuadernos, los sindicalistas que no aparecen. Que somos chetos, que somos los culpables, me tienen harto. Le dan tranquilidad a nadie, solo a los suyos. Les importa una mierda la Argentina, son un régimen de ladrones e idiotas útiles, grabaron todo lo que pudieron y amenazaron constantemente a un gobierno elegido por el pueblo”, continuó el comediante anti K.

“¿Y le dicen idiota a un idiota? ¿Dónde somos un ejemplo, enfermo? Somos un ejemplo de democracia, ningún otro país aguantaría semejante robo y enfermedad. Los diputados que se dieron vuelta, ¿quiénes son? Un país donde aceptamos que nos caguen en la cara. Somos boludos, aceptamos lo inaceptable. Se nos cagan de risa en la cara”, sostuvo el ex Cha Cha Cha.

Sin dejar de pegarle al Gobierno, el actor también disparó contra el periodismo. “Tenemos que aguantar periodistas pagos,tenemos que vivir desinformados, nos mienten y nos mintieron siempre. Me han amenazado, dejado sin trabajo y sin gremio, maltrataron a la policía, a la gendarmería, destruyeron las Fuerzas Armadas, vendieron armas, destrozaron Río Tercero. Destrozaron las instituciones, le temen a una orate, nos ponen a gente incapaz por política y amistad, la hija de uno, la amante del otro... ¿y me piden que los siga aplaudiendo?”, preguntó indignado.

“Me tengo que olvidar de las mentiras, de las persecuciones, del gordo mortero, de los barrabravas, tengo que aguantar que maten mujeres policías y no tengan ningún derecho, que se rían de nosotros en cualquier lado del mundo por aceptar por el voto a los que nos robaron. ¿Me tengo que olvidar que, a pesar del encierro, traen médicos cubanos, cuando usaron esa mierda para meter los servicios cubanos en los barrios? ¿Me tengo que alejar del catolicismo por un papa amigo que vive de la plata de los corruptos y asesinos del mundo?”, siguió el artista, coincidiendo así con la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que indicó que los doctores de Cuba podrían ser espías, y disparando también una fuerte crítica hacia Francisco.

Preguntando si tiene que callarse por temor a caer en un “juzgado militante” y si debe aguantar “las mentiras de los desaparecidos”, Casero continuó criticando al Poder Ejecutivo, a los metrodelegados y a los sindicalistas, y aseguró que “ahora estamos todos presos”.

“¿A quien le querés hacer creer que haces un hospital? Hablando pelotudeces de menopausia encendida, ¿hechándole la culpa a todo el mundo inaugurando hospitales que estaban vacíos? Todos tenemos escrito el nombre de los mentirosos,culpables que vemos que nos dicen que hacer. Lo haremos por nuestra cuenta,apoyando lo bueno el bien”, aseveró el actor, que pasó a comparar al gobierno de Fernández con el de Isabel Perón, las organizaciones guerrilleras y la represión de la última dictadura cívico-militar.

“Yo viví la dictadura en momentos terribles con mi familia, vivía en la calle prácticamente. Los que empezaron el fuego siempre fueron los Montoneros. Cualquier pelotudo mataba a un vigilante para sacarle el arma y aparecer en la revista "el descamisado", pueblo enfermo. ¿Tengo que confiar en ellos? Los militares eran lo peor porque no tenías garantías constitucionales cuando las suprimió Isabel Martínez de Perón. Enfermos de poder, van a caer”, expresó Alfredo, que también tildó a Alberto de “remisero” por las imágenes en las que se lo ve en helicóptero viendo si se cumple o no la cuarentena.

El actor le puso un punto a su descargo para criticar al integrante de Animales Sueltos (América), explicitando su molestia ante las declaraciones que él realiza. “Asís, ¿volvés a boquear, mula vieja?”, disparó.

“¿Que más puedo perder yo que ustedes no pierdan? Dejen de separar a la gente, de demostrar poder. Acá estoy. Siempre sufriendo por esta tierra mía, contra pelotudos, mediocres, mentirosos, politicos cagones, sicópatas (sic) sociópatas, asesinos, militares, ¿para que me venga a decir que soy el enemigo? Hagan lo que deben, zoretes (sic) mentirosos y dejen de vendernos mierda y mentiras. Dejen de hacer su juego en medio del miedo. Periodistas que comen de su mano, vergüenza de sus apellidos tendrán sus hijos. Una sociópata que termina creyendo que es reina, resentida. Cuídense el culo ustedes. Ármense el Sebin, hagan la patria grande bolivariana, bailen por plata. Recen con el papa. Usted camina y cámina... pelotudo remisero. ¿Dónde está el gordo grapa Chissotti de Ginés?”, continuó el humorista, que aseguró que le hace mal quedarse callado mientras “ve cómo los caga el poder político, como si esta alguna vez hubiese dado una solución”.