Por cualquier cosa pueden arrancar para atrás: mirá cuáles son los signos más impredecibles

Aries

Su inestabilidad se demuestra en explosiones que nadie ve venir, a veces ni siquier ellos mismos. Son una bomba caminante, y es muy difícil sabé qué los va a hacer estallar. Como muchos en esta lista, los nativos de este signo se calmarán a los pocos minutos del estallido, y seguirán con su día como si nada hubiera pasado.

Géminis

Los geminianos tienen algunos conflictos producto de la naturaleza dual de su signo, y los cambios de ánimo impredecibles son parte de ellos. Lo demuestran generalmente en las relaciones con los demás. Un día saludan de la manera más efusiva posible, pero al otro parecerán un témpano de hielo, lo que deja a la otra persona preguntándose qué fue lo que le hizo para este cambio tan radical.

Libra

Quieren siempre el equilibrio, por lo que no deberían ser inestables. Lo que pasa es que su obsesión porque todo esté en su punto medio los hace perder la calma con mucha facilidad, y terminan siendo de los más volubles de todo el zodíaco. Sus explosiones muestran una cara que pocos conocen de los nativos de este signo, y son completamente impredecibles. Con libra, la calma muchas veces anticipa una tormenta.

Escorpio

Escorpio se destaca por su pasión y por su carácter de hierro, pero también por su capacidad para el enojo. Puede pasar en cualquier momento: alguien dice o hace algo que a un escorpiano no le gusta, y este pasa de estar riendo y alegre a ser una furia que arruina toda la reunión. Lo que lo diferencia de los otros signos explosivos, es que a escorpio la bronca no se le va de repente, si no que puede seguir enojado durante días, meses y hasta años.