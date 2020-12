El 2021 viene con moda: mirá cómo deberá vestir cada signo en el año que comienza

Aries

Las nacidas bajo este signo son mujeres muy lanzadas y tienen mucha iniciativa en todos los ámbitos de la vida. Como se suele decir, arrasan por donde pasan y les gusta ser siempre las primeras en todo. No les hace nada de gracia que les contradigan o que les den órdenes y tienen que estar siempre en constante movimiento tanto física como mentalmente. Por eso, nada mejor que un look para el 2021 de inspiración deportiva, pero con el punto más chic del mundo. Sudaderas, pantalones jogger, zapatillas... pero siempre con un punto de tendencia que les haga sobresalir.

Tauro

Tienen un don natural para conquistar, será por su sensualidad innata. Les gusta mucho lo material y son siempre buenas amantes del placer y la comodidad. Tienen siempre los pies en la tierra y suelen ser conservadoras y estables, no les gusta correr riesgos innecesarios. Por todo esto, tampoco les gustan los cambios. Para el 2021, si eres Tauro deberías apostar por prendas de efecto piel, un tejido clásico pero muy de tendencia, en piezas de calidad con cortes de toda la vida con los que acertar siempre. Una chaqueta y una falda o pantalón serían un buen comienzo.

Géminis

Es de aire y las que han nacido bajo este signo son, en general, mujeres sociables a más no poder. Siempre serán el centro de la conversación, eso sí, mientras no se hable de sus veradaderos sentimientos, que mantienen bajo llave siempre. Les cuesta mucho comprometerse y son muy polifacéticas, pero también les encanta viajar y conocer otros lugares y culturas. Nada mejor para un Géminis que un look boho inspirado por rincones exóticos: caftanes, gasas... todo lo que les transporte a un mundo lejano será perfecto para ellas este año nuevo que comienza.

Cáncer

Las mujeres Cáncer son las más sensibles de todo el horóscopo y las amigas perfectas a las que contarle las penas, siempre van a escuchar a los demás. Eso sí, cuando se sienten atacadas, se meten en su caparazón y sacan lo peor de sí mismas porque se suelen tomar las cosas como algo personal. Normalmente son tímidas y muy hogareñas, siempre priorizan a su familia. Un vestido romántico que inspire confianza será su mejor aliado de estilo. Tejidos como la gasa o la seda, sus favoritos para este 2021.

Leo

Son las reinas del zodiaco. Las mujeres Leo son fuego, brillan con luz propia pero también tienen una facilidad innata para hacer sentir bien a la gente que les rodea. Si algo les sale mal, sacan su carácter, pero generalmente no le temen a las dificultades, siempre saben lo que quieren y lo que tienen que hacer para conseguirlo. Aman ser el centro de atención y no hay un look que les siente mejor (en el 2021 y siempre) que uno con mucho brillo y lentejuelas.

Virgo

Buscan siempre la perfección y quizá por eso son de esas mujeres que lo analizan siempre todo. También se caracterizan por ser individualistas, precisamente por ese carácter de perfección que les hace pensar que nadie lo va a hacer mejor que ellas. Nunca dan nada por perdido y son muy buenas comunicadoras. ¿Una curiosidad? Son unas obsesivas de la limpieza. Si eres Virgo tranquila, no te vamos a poner un plumero como accesorio, pero sí un traje impecable para que llegues (o te aproximes) a la perfección hecha look. Este 2021, con un dos piezas no te vas a equivocar.

Libra

Son las más equilibradas del zodiaco: aman el equilibrio en todos los sentidos. Evitan cualquier discusión y adoran la simetría en todo lo que hacen. Las Libra son muy románticas y suelen tener aptitudes para las artes -en especial para la música- porque tienen un sentido de la estética bastante agudo. Son astutas y tienen mucha agilidad mental. Y no hay ninguna prenda que sea más equilibrada que un mono, armonía y sencillez, no hay que combinar nada porque ya llevas el look en una sola pieza. Si eres Libra, apuesta por esta prenda y dale mil y una formas cambiando solo los accesorios.

Escorpio

Las mujeres Escorpio lo analizan absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, en su búsqueda obsesiva de la verdad. Les atrae mucho el misterio, los temas tabú e incluso lo paranormal. Ansían el poder sobre todas las cosas y están dispuestas a todo para conseguirlo. Es más, son muy manipuladoras. Y esas mujeres poderosas necesitan un estilismo potente, que llame la atención y diga 'aquí estoy yo'. ¿Qué tal un estampado con mucho power?

Sagitario

Otro signo de fuego, las mujeres Sagitario lo convierten todo en una experiencia, en un aprendizaje. Son muy inquietas y confían mucho en los demás, tanto que es común que se lleven más de una decepción. Tienen la habilidad de transformar pensamientos en acciones y no les gustan nada las ataduras, adoran experimentar y comprobar por sí mismas cómo funcionan las cosas. Siempre tiene la suerte de su lado. Y para disfrutar de esa suerte en el 2021, la mejor apuesta es por looks relajados y libres, como ellas. Incluso con un punto arty y una pizca de locura.

Capricornio

Son muy disciplinadas pero también muy ambiciosas. Y obsesivas, hasta el punto de volverse algo controladoras. Las mujeres nacidas bajo el signo de Capricornio tienen mucha paciencia y la aplican casi siempre en el entorno familiar. También con la sociedad, les gusta cumplir las normas y son muy respetuosas con todo. Buscan amistades nobles y sinceras. ¿Nuestra apuesta para ellas en el año que entra? Un look lady impecable, de líneas sencillas y rectas que esté siempre dentro del patrón establecido.

Acuario

Las mujeres Acuario nunca se dan por vencidas en la lucha por la libertad. Son espíritus libres y tan creativas que suelen ser las artífices de importantes cambios no solo en su vida, también en la de los que la rodean. Tienen una timidez que roza la excentricidad y si no encuentarn constantemente un desafío mental, se aburren. Una mujer Acuario es muy inspiradora, casi como una musa. ¿Y qué llevaría una musa en el 2021? Un vestido siempre volátil y sensual pero sobre todo, que no le falten las transparencias.

Piscis

Las 'drama queen' del zodiaco, a las Piscis les gusta mucho eso, el drama. Son muy emocionales, seguramente porque se trata de un signo muy espiritual. Son empáticas y muy compasivas y, como hemos dicho, viven más de las emociones que de la razón, seguramente porque son un signo de agua. Son muy queridas y su presencia en los planes siempe es muy importante para los demás. Y para que puedan sacar su lado más emocional, nada mejor que una inspiración del mar para una Piscis. Estrellas, conchas, caracolas, pero en versión brilli brilli, las convertirá en las reinas de los mares este 2021.