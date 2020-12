Atropelló, mató y huyó, su papá se entregó y paga lo que su hijo hizo: el caso parecido en San Juan

Buenos Aires quedó impactado por la muerte del pequeño Isacc Sus de 5 años que perdió la vida al ser atropellado por un sujeto que se dio a la fuga. Pero lo más terrible de este hecho, es que el conductor desapareció y el que se terminó de entregar a la Policía fue su propio padre.

Un hecho parecido, pero que afortunadamente no terminó con víctimas fatales, pasó en San Juan. Precisamente, en el departamento Capital, hace poco más de un año. En aquella ocasión, dos motociclistas fueron embestidas por un Jeep en la esquina de Córdoba y Antequeda y el auto un Jeep Renegade color rojo desapareció.

Las víctimas fueron dos Mujeres, María Mirta Alaníz y María del Rosario Kosel. Ambas tuvieron que ser asistidas en el Hospital Rawson, además estuvieron mucho tiempo internadas, expresaron fuentes policiales en aquel momento.

La camioneta Jeep roja, era todo un misterio. Se sabía que ese era el modelo, pero no aparecía. Pero cinco días después la camioneta apareció y la que lo entregó fue la madre de la conductora, y en su mano llevaba la eximición de prisión para que su hija no fuera detenida. El nombre de la conductora nunca se supo, solo dieron a conocer el dato de que tenía 25 años. En la camioneta no iba sola, iba acompañada por alrededor de 4 mujeres.

Camioneta que fue entregada el pasado mayo de 2019.

El padre del joven prófugo declaró: “No sé dónde está mi hijo, perdí contacto con él”

Rubén Papadopulos, el hombre que se entregó el sábado por ser el titular del auto que atropelló y mató a Isaac Sus de 5 años e hirió gravemente a su madre, declaró durante una hora frente a la jueza mientras la policía busca a su hijo Ricardo Emanuel que es quien manejaba el vehículo.

El hombre negó saber cuál es el paradero de su hijo, contó cómo se enteró de lo ocurrido y explicó porque no se entregó antes a pesar de saber que lo estaban buscando.

Según la declaración indagatoria que publicó INFOBAE, expresó: “Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”, comenzó diciendo Papadopulos ante la jueza Patricia Guinchandut

El detenido ahora, Rubén Papadopulos

Sobre cómo se enteró de la noticia expresó: “Recibí otros llamados de familiares porque en la comunidad (gitana) las noticias corren rápido. Me asusté mucho. Salí de mi casa y fui para lo de un familiar por eso no me centraron cuando me fueron a buscar. Me quedé ahí el resto del tiempo”

En otro tramo de la declaración, Papadopulos padre explicó que estando en la casa de ese familiar se comunicó con su abogado quien le recomendó que se entregará pero que tardo un día y medio en hacerlo porque estaba sumamente angustiado y no estaba en condiciones de ir a una comisaria. “Estaba desesperado, muy angustiado por lo que estaba viviendo. Tarde en entregarme por eso”, intentó explicar.

La jueza le preguntó: “¿Sabe dónde está su hijo ahora?”. Papadopulos respondió: “No sé dónde está porque después de ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. El ni siquiera vivía conmigo”. Ricardo Emanuel Papadopulos, el profugo junto con el acompañante. Imagen captada por las cámaras del estacionamiento donde fue hallado el auto Golf GTI.

En la justicia, sin embargo, creen otra cosa. Fuentes muy allegadas al expediente están convencidos que el retraso en entregarse forma parte de una estrategia. “El objetivo claramente era hacerle ganar tiempo al hijo para que tome la ruta y se vaya. Por eso tardó en ir a la comisaría, le dio al hijo una ventana de tiempo muy valiosa”.

El detenido comentó también que el auto con el Golf GTI blanco con el que atropellaron y asesinaron a Isacc Sus de 5 años estaba recién comprado. “El auto no tiene más de 15 o 20 días. Yo ni siquiera llegué a manejarlo”.

Mientras tanto, el padre del Issac, José Carlos Sus, se presentó como querellante en la causa mientras, al mismo tiempo, espera que la madre del nene se recupere en el hospital. “Es un tipo que está destrozado, devastado. Nunca vi un hombre tan arruinado”, cuentan en su entorno.