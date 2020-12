Otra oportunidad: estos signos podrían volver con sus ex en el 2021

Cada nuevo año significa un volver empezar en muchos aspectos, pero también es un momento para replantearse decisiones del pasado, como pueden ser las sentimentales.

Es por ello que los astros podrían aumentar aún más las posibilidades de que repensar situaciones que acercarían a ex parejas, en especial a los siguientes signos.

Virgo

Reconstrucción de una pareja solida Con Neptuno en el sector de las parejas, los (as) virgo serán indulgentes este 2021 y podría pasar que vuelvan con su ex. Para una reconstrucción que, según Saturno, esta vez será sólida. De ninguna manera tomes ninguna decisión sin reexionar, tomate el tiempo de pensar bien las cosas si realmente quieres construir un nuevo futuro junto a tu ex.

Piscis

El año de la reconciliación Los (as) piscis tendrán ganas de encontrarse nuevamente con esa persona que han amado de la manera más romántica y querrán regresar a los brazos de su ex para ver de nuevo ese brillo en sus ojos. En el 2021 harás todo lo posible para reconquistar su corazón, y funcionará