¡Una barbaridad!: Denuncian que una mujer “cambió” a su hija de 14 años por un cajón de pollos

Un terrible caso conmociona a la sociedad de Santiago del Estero después de que una niña de 13 años le contara a su abuela que su madre habìa cambiado a su hermana por una caja de pollos.

El escándalo se propagó rápidamente por toda la provincia y la Justicia investiga cómo realmente sucedieron los hechos.

Según el testimonio de la adolescente, la madre "cambió" a su hermana "por un cajón de pollo y verduras" en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

“Mi hermana no se fue de la casa. Mi mami la cambió a su amigo por un cajón pollo y verduras, abuela. Pero ella no se fue”, fue la explicación a la abuela materna, que había visitado a la menor.

El hecho fue denunciado en la sede de la Oficina del Menor y la Familia de Las Termas por una mujer de 64 años, residente en el barrio Villa Balnearia de la ciudad de Las Termas de Río Hondo y comenzó a ser instruido por la Fiscalía de turno.

De acuerdo con lo manifestado por la denunciante, horas antes había recibido la visita de su nieta en su propiedad. Estaban compartiendo la merienda, cuando comenzaron una intensa charla a partir de una inquietud de la mujer. “Por qué tu hermana se ha ido de la casa”, le preguntó la abuela.

Por lo que la menor fue contundente. “Mi mami la cambió por un cajón de pollo y verduras”, afirmó.

Se trata de una hermana mayor de la adolescente -quien reside junto a su madre y padrastro en la localidad de El Manantial, departamento Río Hondo-, que tiene 14 años y desde hace un tiempo se encuentra conviviendo con un hombre de 34 años en la localidad de Chañar Pozo de Arriba, distante a unos 30 kilómetros de la ciudad de Las Termas.

Según denunció la mujer ante los uniformados, había tomado conocimiento en ese momento que “su nieta no se había fugado del hogar”, como le había informado su hija, la madre de la criatura.

Ahondando en las preguntas, tomó conocimiento de que desde hacía varios meses la adolescente estaba residiendo en concubinato con su “pareja” con el consentimiento de su madre, quien había realizado los arreglos pese a ser menor de edad.

La mujer de 33 años había "entregado" en concubinato a su hija mayor a cambio de un cajón de pollo, verduras y mercaderías. La menor no pudo oponerse, puesto que había sido amenazada de muerte por su madre.

La abuela radicó la denuncia penal por lo que se dio intervención en el caso a la Fiscalía de turno de Río Hondo y Jiménez, quien dispuso que se iniciaran las pesquisas.

En tanto, se realizará un informe socio-ambiental y un relevamiento vecinal. Además buscarán brindar a las adolescentes la asistencia y contención correspondientes.

En el hecho tomó intervención la Fiscalía de turno de la circunscripción Río Hondo y Jiménez, tras la denuncia realizada por abuso sexual agravado en perjuicio de las hermanas de 13 y 14 años residentes en la localidad de El Manantial, departamento Río Hondo.

La fiscalía ordenó que las víctimas sean examinadas por el médico de Sanidad Policial y forense, mientras se esperan la realización de una Cámara Gesell las próximas horas. Las adolescentes comenzarán a recibir asistencia psicológica.

Luego de contar los “arreglos” que realizó su madre para entregar a su hija por pollo, mercadería y verduras, se conoció que la criatura contó el calvario que padecía en el hogar.

“A mí mi madre me obliga a mantener relaciones sexuales con su novio. Me dice que si no hago lo que ella me ordena, me va a golpear”, dijo la víctima de 13 años.

Mientras la menor ahondaba en su relato, su abuela le preguntó: “Desde cuándo estaban produciéndose los abusos”. Por lo que ésta respondía: “Desde hace unos meses”.

De acuerdo con lo manifestado por la menor a su abuela, su madre consentiría los abusos sexuales que sufre de parte de su padrastro, de 31 años, obrero de la construcción.

En caso de que se negara a mantener relaciones sexuales con el acusado, era sometida a constantes agresiones físicas.

La adolescente le mostró a su abuela las lesiones que presentaba en el cuerpo, del último ataque físico que sufrió de parte de su progenitora cuando se negó a mantener relaciones sexuales con el abusador, con quien convive desde hace un tiempo.

Fuente: Clarín