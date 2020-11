Hacen el duelo bien rapidito: estos signos superan sin problemas una ruptura

GÉMINIS

Géminis ha nacido para superar sus relaciones amorosas sin problemas ni dramas. Las personas nacidas bajo este signo evitan las relaciones serias, no se obsesionan con el pasado y se concentra en realizar en cosas que lo hacen feliz.

SAGITARIO

Sagitario jamás pierde la calma al terminar una relación y se mantiene tranquilo los meses que le siguen.No se angustia como a la mayoría de las personas, la molestia le dura unos días y durante ese periodo buscan reír y mantenerse optimista.

ARIES

Aries no se queda en el pasado. Es el signo más apasionado del zodiaco, siente ansias por saltar a una relación rápidamente y cuando lo hace entrega todo. Es racional, piensa que todo sucede por una razón y no se desanima porque sabe que pronto llegará el amor.

CÁNCER

Los cancerianos pueden parecer fríos y distantes al terminar una relación porque buscarán mantenerse ocupados y no obsesionarse. Cáncer es de los pocos que cree que el desamor es parte de la vida, cuando siente dolor no permite que altere su estilo de vida.

LIBRA

Es muy posible que libra no tarde en sacar un clavo con otro clavo. Este es el signo más optimista y positivo del zodiaco cuando se trata de un corazón roto, si bien los primeros días son difíciles, hace lo posible para olvidar la ruptura, no le importa mantener una amistad con su ex.