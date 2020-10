Explosión y muerte en San Martín: “No pasó nada grave, se prendió fuego la chica”,, dijo el dueño

Tras una explosión en un Bar en San Miguel, una joven de 18 años, Lucía Costa, perdió la vida y otras ocho personas resultaron con quemaduras de distintos grados. El caso conmocionó al país el pasado fin de semana y según contaron algunos testigos, cuyos relatos coinciden con las imágenes de una cámara que registró el momento, el incendio se desencadenó cuando un bidón de alcohol utilizado para rellenar un artefacto de calefacción explotó.

En el medio de los repudios de los familiares y amigos de Lucía, que acusaron a los dueños del bar de no socorrer a tiempo a la joven, el establecimiento llamado Zar Burguer, emitió un comunicado en el que lamentaron "profundamente los hechos sucedidos".

No obstante, el momento de mayor indignación ocurrió en las últimas horas, cuando se filtró un audio del dueño del local. Dura tan sólo 40 segundos y se cree que está dirigido a su círculo más intimo, que se enteraron del hecho a través de los medios. En él no sólo minimizó el accidente, sino que también responsabilizó a los jóvenes por la explosión.

"Les cuento a todos por acá porque me están llenando de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, sí pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a gritar", relata el hombre, cuya identidad no trascendió, al inició del audio.

Y continuó: "Se quemó la camarera que la quiso apagar, y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón".

La causa quedó a cargo de la UFI N° de Delitos Culposos de San Martín, que caratuló el hecho como "homicidio culposo y lesiones culposas". Y hasta el momento sólo fueron imputados la mesera, el dueño y el encargado del local.

La víctima fatal, identificada como Lucía Costa, tenía 18 años e integraba el Espacio Joven de la Parroquía Catedral de San Miguel. Sus padres sostuvieron que a la joven "la dejaron prendida fuego en el piso" sin atención médica y que desde el local no alertaron a los bomberos ni a la policía de la explosión.

Por otra parte, otros tres jóvenes que también resultaron heridos, todos de entre 16 y 19 años, se encuentran aún en grave estado en el Hospital Larcade de San Miguel, mientras que los restantes tienen quemaduras de menor gravedad.

