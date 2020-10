‘Nutella’ o dulce de leche: el imperdible mano a mano en Twitter

Una vez casi me muero de un edema de glotis después de comer avellanas y ahí descubrí que era alérgico.

La Nutella nunca me produjo ningún síntoma.

Eso quiere decir que no contiene avellanas.

Nutella es un producto industrial sintético ultraprocesado.

Rico, pero una mierda. https://t.co/IsRfRCeh6m